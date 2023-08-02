LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS Lise 2. nakil sonuçları için gözler MEB'de! LGS 2. nakil tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 02.08.2023 07:53 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 07:53

2023 LGS 2. nakil tercih başvuruları devam ediyor. 31 Temmuz'da başlayan LGS 2. nakil tercih başvuruları, 4 Ağustos Cuma günü sona erecek. Başvuru işlemlerinde sona yaklaşılırken LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırma konusu oldu. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, sonuçlar için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamasına odaklandı. Peki, Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi gün? İşte MEB ile 2023 LGS Lise 2. nakil tercih sonuçları için verilen o tarih!