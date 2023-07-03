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Haberler Fotohaber LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama e-okul ekranı 2023
Giriş Tarihi: 03.07.2023 12:52 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 12:52

LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama e-okul ekranı 2023

Adrese dayalı lise sorgulama e-okul üzerinden araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçlarının açıklanması ardından tercih maratonu başladı. Kılavuza göre, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan tercihler 19 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler üç farklı tercih yapma hakkına sahip olacak ve toplamda 20 tercih yapabilecek. Evlerine yakın bir okulda eğitim görmek isteyen adaylar ise adrese dayalı yerleştirme sistemi ile ikamet ettikleri bölgedeki okullar arasından tercih yapabilecek. Bu noktada ''LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, MEB e-Okul ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023

LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023

LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan binlerce öğrencinin heyecanla beklediği tarih geldi. LGS kılavuzuna göre, lise tercih maratonu 3 Temmuz itibarıyla başladı. Öğrenciler, aldıkları puanlara uygun liselerin listesini çıkardı. İkamet ettiği bölgede yer alan bir okulda eğitim görmek isteyenler ise adrese dayalı yerleştirme hakkında araştırmalara başladı. Peki, LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? İşte, MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı...

LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Adrese dayalı yerleştirme, yerel yerleştirme olarak da adlandırılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler dikkate alınarak yerleştirme yapılır.

Merkezi sınavı geçen ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okulları tercih etmek zorundadır. Eğer öğrenci, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okulların ekranından tercih yapmazsa, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar için tercih ekranı açılmayacaktır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacak. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecek.

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LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME ŞARTLARI NEDİR?

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış olan öğrenciler, tercih yapma hakkına sahip olmayacaktır.

Öğrenciler, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapma imkanına sahiptir.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme yöntemiyle öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilirler.

LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabilecek.

Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, "KomĢu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Kırmızı renk, "Diğer" ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olm

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