LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler? MEB ile LGS adrese dayalı lise sorgulama e-okul ekranı 2023

Adrese dayalı lise sorgulama e-okul üzerinden araştırılıyor. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçlarının açıklanması ardından tercih maratonu başladı. Kılavuza göre, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan tercihler 19 Temmuz'da sona erecek. Öğrenciler üç farklı tercih yapma hakkına sahip olacak ve toplamda 20 tercih yapabilecek. Evlerine yakın bir okulda eğitim görmek isteyen adaylar ise adrese dayalı yerleştirme sistemi ile ikamet ettikleri bölgedeki okullar arasından tercih yapabilecek. Bu noktada ''LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır, şartları neler?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte, MEB e-Okul ile LGS adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2023