Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
15:33
LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul son sınıf öğrencilerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı. Akabinde ise 2024 LGS sınavı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. 2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek olan sınavla ilgili en çok merak edilen bir diğer konu ise başvuru tarihleri. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi…