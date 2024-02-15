LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla her ay örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar yayınlanıyor. Binlerce öğrenci ve velisinin gündeminde ise 2024 LGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yer alıyor. Sınav tarihi belli olurken MEB başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Peki LGS başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? İşte MEB ile 2024 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar…