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Haberler Fotohaber LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 15:33

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul son sınıf öğrencilerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımladı. Akabinde ise 2024 LGS sınavı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. 2 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecek olan sınavla ilgili en çok merak edilen bir diğer konu ise başvuru tarihleri. Peki, LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? İşte MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi…

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav için hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin çalışmalarına destek olmak amacıyla her ay örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar yayınlanıyor. Binlerce öğrenci ve velisinin gündeminde ise 2024 LGS başvuruları ne zaman başlıyor sorusu yer alıyor. Sınav tarihi belli olurken MEB başvuru tarihlerine ilişkin bir açıklama yapmamıştı. Peki LGS başvuruları ne zaman, kılavuz yayınlandı mı, sınava kaç gün kaldı? İşte MEB ile 2024 LGS sınav tarihi ve tüm detaylar…

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!

2024 LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları ve çözümlü videoları yayımladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

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LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru;

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer aldı.

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı. Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

Yayımlanan soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı. Bu kapsamda ilgili sınıf düzeyindeki ders kitapları, ders kitaplarında bulunan konu anlatımları, bu konuların işleniş biçimleri, konu ile ilgili metinler ve etkinlikler dikkate alındı.

LGS başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru kılavuzu yayınlandı mı? MEB takvimi ile 2024 LGS sınav tarihi!

Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.

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