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LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:02
LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!
Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı bugün saat 09:30 itibarıyla resmen başladı. MEB tarafından ilk kez gerçekleştirilecek LGS beslenme paketi süreci dikkat çekti. 924 bin 191 adaya ulaştırılacak ve ücretsiz olan LGS beslenme paketi süreci ve detayları ön plana çıktı.