LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!

BESLENME PAKETİ KİMLERE, NASIL DAĞITILACAK?

Beslenme paketi desteği, merkezi sınava başvuru işlemleri sırasında e-Okul sistemi üzerinden velilerinden onay alınan öğrencilere verilecek.

Yapılan veri analizlerine göre, sınava girecek adayların yaklaşık yüzde 91'i bu destekten yararlanmak istediğini belirtti. Böylece sınav günü tam 924 bin 191 öğrenci iki oturum arasındaki o mola süresinde beslenme paketine ücretsiz olarak ulaşmış olacak.

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek.