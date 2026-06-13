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Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:02

LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek 2026 Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavı bugün saat 09:30 itibarıyla resmen başladı. MEB tarafından ilk kez gerçekleştirilecek LGS beslenme paketi süreci dikkat çekti. 924 bin 191 adaya ulaştırılacak ve ücretsiz olan LGS beslenme paketi süreci ve detayları ön plana çıktı.

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LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!

2026 LGS beslenme paketi uygulaması, iki oturumdan oluşan sınavda adayların motivasyonunu artıracak önemli bir adım olarak ön plana çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleşecek uygulamada, veliler tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılan başvurular ile 924 bin 191 aday ücretsiz beslenme paketinden faydalanacak.

LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!

LGS BESLENME PAKETİ UYGULAMASI NEDİR?

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 13 Haziran'da yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın birinci ve ikinci oturumu arasında öğrencilerin enerji kaybını önlemek ve konsantrasyonlarını artırmak için bu yıl ilk kez beslenme paketi uygulamasını başlattı.

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LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!

LGS BESLENME PAKETİNİN İÇİNDE NELER VAR?

Öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonunu yükseltmek ve iki oturum arasındaki enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan menü oldukça besleyici ürünlerden oluşuyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre ilk kez dağıtılacak olan LGS beslenme paketinin içinde yer alacaklar:

  • Kuru meyveli yulaf bar
  • Ceviz
  • Kuru üzüm
  • Su

Bu özel içerik, adayların kan şekerini dengeleyecek şekilde uzman görüşleriyle belirlendi.

LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!

BESLENME PAKETİ KİMLERE, NASIL DAĞITILACAK?

Beslenme paketi desteği, merkezi sınava başvuru işlemleri sırasında e-Okul sistemi üzerinden velilerinden onay alınan öğrencilere verilecek.

Yapılan veri analizlerine göre, sınava girecek adayların yaklaşık yüzde 91'i bu destekten yararlanmak istediğini belirtti. Böylece sınav günü tam 924 bin 191 öğrenci iki oturum arasındaki o mola süresinde beslenme paketine ücretsiz olarak ulaşmış olacak.

Beslenme paketi istemeyen öğrenci sayısının 40'ın altında olduğu ilçelerde ise bu öğrenciler, beslenme paketi isteyen öğrencilerle aynı binalarda ancak farklı salonlarda sınava girecek.

LGS beslenme paketinde neler var, ne zaman dağıtılacak? MEB 2026 LGS beslenme paketi içeriği açıklandı!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI TEKİN'DEN BESLENME PAKETİ AÇIKLAMASI

Öğrencilerin sınav kaygısını azaltmak, motivasyonlarını desteklemek ve iki oturum arasında velilerin duydukları kaygıyı bu yıl yaşamamaları adına yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini anlatan Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir beslenme paketi paylaşacağız çocuklarımızla. Bunu da şöyle yaptık: Sınav başvurusu esnasında yarın dağıtacağımız beslenme paketinin içeriği ile ilgili olarak velilerimize ve öğrencilerimize bilgilendirme yaptık. Öğrencilerimizin gerek sağlık problemleri sebebiyle gerekse başka sebeplerle beslenme paketinden yararlanıp yararlanmak istemediklerini kendilerine sorduk. Bu kapsamda 1 milyon 22 bin öğrencimizden 924 bin 191 öğrencimiz bu hizmetten faydalanmak istediğini bizimle paylaştı. Paketin içinde kuru meyveli yulaflar, ceviz, kuru üzüm ve su gibi yiyecekler olacak. Beslenme paketi talep etmeyen diğer öğrencilerimize de sadece yine velilerimizin bilgisi dâhilinde su paylaşmış olacağız. Öğrencilerimizin sağlık durumları ve olası alerji riskleri de dikkate alınarak kapsamlı bir planlama yapıldı."

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#MEB #LGS

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