LGS görev yerleri sorgulama ekranı MEBBİS 2023: LGS görev yerleri açıklandı mı, nasıl öğrenilir? LGS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 26.05.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 11:09

LGS görev yerleri sorgulama ekranı 2023 yılı için ziyaret edilmeye başlandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. Sınavda görev alacak olan öğretmenler ve MEB görevlileri görev yerleri için gelecek açıklamalara kilitlendi. Öte yandan 2023 LGS görevli ücretleri ne kadar, kaç TL soruları da yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere yoğun katılımın olduğu liseye geçiş sınavında öğretmenler gözetmen, bina sınav sorumlusu ve salon başkanı gibi çeşitli görevler üstleniyor. Peki, LGS görev yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sınav görev yeri sorgulama MEBBİS ekranı ve konu hakkında tüm detaylar…