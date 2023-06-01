Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS konuları 2023: LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı
Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:33

LGS konuları 2023: LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı

Liselere Geçiş Sınavı'na sayılı günler kala LGS konuları ile ilgili araştırmalar başladı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapılacak. LGS sınavında çıkacak olan Türkçe, Matematik, İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilgisi, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri araştırılıyor. Peki LGS konuları 2023 nelerdir? LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı, müfredatları

LGS konuları 2023: LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı

LGS 1. Dönem konuları 2023 hakkında araştırmalar MEB Bakanı Özer'in öğrencilerin sadece birinci dönem konularından sorumlu tutulacağını açıklamasından sonra aratılıyor. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

LGS konuları 2023: LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı

LGS KONULARI 2023: LGS TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN, İNGİLİZCE 1.DÖNEM KONULARI VE SORU DAĞILIMI

İLK DÖNEM KONULARI GEÇERLİ OLACAK

Bu yıl LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak.

2023 LGS de 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak. Özer, LGS ve YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapılacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar / Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler / Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı / Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler / Eşitsizlikler

Üçgenler / Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi / Geometrik Cisimler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS konuları 2023: LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı

1. DÖNEM TÜRKÇE KONULARI

Fiilimsiler Konusu

Sözcükte Anlam Konusu

Söz Gruplarında Anlam Konusu

Deyimler ve Atasözleri Konusu

Cümlenin Öğeleri Konusu

1.DÖNEM FEN BİLİMLERİ KONULARI

Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Konusu

DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam Konusu

Basınç / Fiziksel Olaylar Konusu

Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası Konusu

1. DÖNEM İNKİLAP TARİHİ KONULARI

Bir Kahraman Doğuyor Konusu

Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Konusu

Ya İstiklal Ya Ölüm Konusu

1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ KONULARI

Kader İnancı Konusu

Zekat ve Sadaka Konusu

Din ve Hayat Konusu

1. DÖNEM İNGİLİZCE KONULARI

Friendship Konusu

Teen Life Konusu

In The Kitchen Konusu

On The Phone Konusu

The Internet Konusu

LGS konuları 2023: LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı
SON DAKİKA