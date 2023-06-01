LGS konuları 2023: LGS Türkçe, Matematik, Fen, İngilizce 1.dönem konuları ve soru dağılımı

LGS KONULARI 2023: LGS TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN, İNGİLİZCE 1.DÖNEM KONULARI VE SORU DAĞILIMI

İLK DÖNEM KONULARI GEÇERLİ OLACAK

Bu yıl LGS'ye girecek öğrenciler 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacak.

2023 LGS de 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak. Özer, LGS ve YKS'ye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde ülke genelinde yapılacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

1. DÖNEM MATEMATİK KONULARI

Çarpanlar ve Katlar / Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler / Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı / Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Doğrusal Denklemler / Eşitsizlikler

Üçgenler / Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi / Geometrik Cisimler