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Haberler Fotohaber LGS ÖRNEK SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ BURADA! MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları yayında!
Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 13:28

LGS ÖRNEK SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ BURADA! MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları yayında!

LGS örnek soruları ve çözümleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar için her ay sayısal ve sözel örnek soruları paylaşılıyor. Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Peki; Sayısal ve Sözel LGS örnek sorular kitapçığı ve çözümlü videoları nasıl görüntülenir? İşte MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları görüntüleme ekranı...

LGS ÖRNEK SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ BURADA! MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları yayında!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınava hazırlık yapan öğrencilerin çalışmalarına destek olmak amacıyla hazırlanan örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı. Öğrenciler, Şubat ayı örnek soru kitapçıklarına meb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek. İşte, Sayısal ve Sözel 2024 LGS örnek sınav soruları ve cevapları...

LGS ÖRNEK SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ BURADA! MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları yayında!

2024 LGS ÖRNEK SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik örnek soruları ve çözümlü videoları yayımladı.

2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik hazırlanan örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

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TOPLAM 45 SORU

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru;

T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

LGS ÖRNEK SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ BURADA! MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları yayında!

Örnek sorular 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlandı.

Sorular; öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme vb. bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

LGS ÖRNEK SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ BURADA! MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları yayında!

LGS ÖRNEK SORULARI VE Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmî YouTube kanalından izlenebiliyor.

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