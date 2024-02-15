Giriş Tarihi: 15.02.2024 13:27
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
13:28
LGS ÖRNEK SORULARI ve ÇÖZÜMLERİ BURADA! MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları yayında!
LGS örnek soruları ve çözümleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Sınava katılım sağlayacak olan adaylar için her ay sayısal ve sözel örnek soruları paylaşılıyor. Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Peki; Sayısal ve Sözel LGS örnek sorular kitapçığı ve çözümlü videoları nasıl görüntülenir? İşte MEB 2024 LGS sayısal ve sözel örnek soruları ve çözüm videoları görüntüleme ekranı...