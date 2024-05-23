Giriş Tarihi: 23.05.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
12:57
LGS ÖRNEK SORULARI YAYINDA! MEB 2024 Türkçe, Matematik, Fen LGS örnek sınav soruları tıkla- görüntüle
LGS örnek soruları araştırılmaya başladı. Liseleri Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Sınava günler kala son düzlükte sınava girecek adaylar kendi seviyelerini ölçmek adına MEB tarafından yayınlanan LGS örnek soruları sorguluyor. 2 Haziran tarihinde gerçekleşecek sınavın örnek sorularını Milli Eğitim Bakanlığı yayınladı. İşte MEB LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları