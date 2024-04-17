Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
12:11
LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavlara hazırlık için LGS örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlık, sınavın 2 Haziran'da düzenleneceğini daha önce duyurmuştu. Başvuru işlemleri 1 Nisan'dan önce tamamlanırken örnek sınav soruları paylaşıldı. İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları…