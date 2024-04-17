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Haberler Fotohaber LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları
Giriş Tarihi: 17.04.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 12:11

LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavlara hazırlık için LGS örnek soruları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bakanlık, sınavın 2 Haziran'da düzenleneceğini daha önce duyurmuştu. Başvuru işlemleri 1 Nisan'dan önce tamamlanırken örnek sınav soruları paylaşıldı. İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları…

LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları

Akademik gelişim sürecinde öğrenciler için önemli bir basamak olan Liselere Geçiş Sistemi Sınavı bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav başvuruları geçtiğimiz haftalarda tamamlanan sınava ilişkin LGS örnek soruları yayınlanırken, öğrencilerin sınav hazırlığı sürecinde faydalanacağı örnek sorular ve soru çözümleri adaylara aktarıldı. İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları.

LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları

2024 LGS ÖRNEK SORULARI YAYIMLANDI

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere destek olmak amacıyla hazırladığı yeni örnek soru ve çözümlü videoları yayımlandı.

MEB'den yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik yeni örnek soru kitapçıkları öğrencilerin erişimine açıldı.

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LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları

Örnek soru kitapçıklarında Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından ise beşer soru olmak üzere 45 soru yer alıyor.

Örnek sorularda 8'inci sınıf Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil derslerinin öğretim programlarında belirlenen konu ve kazanımlar esas alındı.

Bu kapsamda sorular, öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlandı.

LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları

Soruların hazırlanmasında, ilgili derslerin öğretim programında belirtilen konu ve kazanımlar ile ders kitapları rehber alındı.

Soruların çözümleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün "YouTube" kanalından da izlenebiliyor.

Örnek sınav sorularına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;

LGS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS örnek soruları yayınlandı: İşte MEB ile 2024 LGS Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri örnek sınav soruları

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
Sınav giriş yerini, salonunu, sıra numarasını ve varsa sınav tedbir hizmeti bilgilerini 24 Mayıs 2024 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrenebilirsiniz.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2024 tarihinden itibaren okul müdürlüklerince elektronik ortamdan (https://eokul.meb.gov.tr/) alınıp onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.

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