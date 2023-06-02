LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS puan hesaplama 2023 robotu sınav tarihi yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav, bu yıl 4 Haziran'da düzenlenecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak Lise Sınavı sonuçları 26 Haziran'da erişime açılacak. İyi bir liseye girme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri, soru ve cevapların erişime açılmasının ardından tahmini puanlarını hesaplamaya başlayacak. Peki, 2023 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, MEB ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ortalama puan ve net hesaplama motoru…