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Haberler Fotohaber LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru
Giriş Tarihi: 02.06.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 16:24

LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS puan hesaplama 2023 robotu sınav tarihi yaklaşırken gündemdeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav, bu yıl 4 Haziran'da düzenlenecek. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumda yapılacak Lise Sınavı sonuçları 26 Haziran'da erişime açılacak. İyi bir liseye girme hayali kuran 8. sınıf öğrencileri, soru ve cevapların erişime açılmasının ardından tahmini puanlarını hesaplamaya başlayacak. Peki, 2023 LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte, MEB ile Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ortalama puan ve net hesaplama motoru…

LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS puan hesaplama nasıl yapılır, 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu sorusu Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı öncesi yanıt aramaya başladı. LGS sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı takvimi doğrultusunda 4 Haziran 2023 Pazar günü düzenlenecek. Sınava ait soruların ve cevapların aynı gün içerisinde veya bir gün sonra yayınlanması bekleniyor. Ortaokul son sınıf öğrencileri, paylaşılan soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına göz atarak tahmini puan hesaplaması yapabilecek. Kılavuza göre, öğrencilerin ham puanı standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü ile hesaplanacak. İşte, MEB ile 2023 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ortalama puan ve net hesaplama motoru…

LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 sınav uygulama takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü düzenlenecek.

Sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak LGS sınavında öğrencilere 90 soru sorulacak.

1 milyondan fazla öğrencinin katılım göstereceği LGS birinci oturumu olan sözel sınavı saat 09:30'da başlayacak. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor.

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

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LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS SINAV SÜRESİ SAATLERİ 2023

Ortaokul son sınıfta olan yüz binlerce öğrencinin katılacağı LGS Sözel sınavı 09:30'da, Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak.

Sözel alanda adaylara 50 soru için 75 dakika süre verilecek. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona erecek.

İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

2023 LGS SORU DAĞILIMI

LGS soru dağılımları sözel ve sayısal olarak belli oldu. Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşacak.

İkinci oturum olan sayısal alan Fen Bilimleri 20 soru, Matematik 20 sorudan oluşacak.

LGS Puan Hesaplama 2023 - MEB ile Liseye Geçiş Sınavı LGS Ortalama Puan Ve Net Hesaplama Motoru

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

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