Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:37

LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

Sekizinci sınıf öğrencileri LGS sınavı için hazırlıklarını tamamladı. İyi bir lisenin kapısını aralamak isteyen öğrenciler LGS saati, sınav süresi/dakika gibi bilgilere ulaşmak istiyor. MEB tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci ve ikinci oturumda öğlen saatleri itibariyle sona erecek. İşte 2023 MEB bilgileri ışığında LGS sınav saati, süresi ve soru dağılımı