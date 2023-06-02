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Haberler Fotohaber LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:37 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:37

LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

Sekizinci sınıf öğrencileri LGS sınavı için hazırlıklarını tamamladı. İyi bir lisenin kapısını aralamak isteyen öğrenciler LGS saati, sınav süresi/dakika gibi bilgilere ulaşmak istiyor. MEB tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor, LGS saat kaçta başlıyor ve bitiyor sorusuna yanıt arıyor. Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci ve ikinci oturumda öğlen saatleri itibariyle sona erecek. İşte 2023 MEB bilgileri ışığında LGS sınav saati, süresi ve soru dağılımı

LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenecek olan LGS için geri sayım sürüyor. Ortaokul 8.sınıf öğrencilerin istediği lisede eğitim görmek için MEB tarafından düzenlenen LGS sınavına girecek. Sözel ve sayısal yeteneklerinden sınav olacak öğrenciler LGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek sorusuna yanıt arıyor. Peki LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

LGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR KAÇTA BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek sınavda sözel ve sayısal iki oturum halinde 90 soru sorulacak. 1 milyondan fazla öğrenci 4 Haziran Pazar günü katılım göstereceği LGS sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Öğrencilerin sınav günü en geç saat 09.00'da okulunda hazır bulunması gerekiyor. İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. 11:30'da başlayan oturum 13:00'de sona erecek.

Öğrenciler, okulundaki bina, sıra numarası gibi bilgileri içeren LGS sınav belgesi alma işlemini e-Okul üzerinden yapabilecek.

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LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

LGS SINAV SÜRESİ SAATLERİ 2023

Ortaokul son sınıfta olan yüz binlerce öğrencinin katılacağı LGS Sözel sınavı 09:30'da Sayısal sınavı ise 11:30'da başlayacak. Sözel alanda adaylara 50 soru için 75 dakika süre verilecek. 09:30'da başlayan ilk oturum 10:45'te sona erecek. İkinci oturum olan Sayısal sınavı 11:30'da başlayacak. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?

2023 LGS SORU DAĞILIMI

LGS soru dağılımları sözel ve sayısal olarak belli oldu. Birinci Oturum Sözel Alan; Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 soru, Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşacak.

İkinci oturum olan sayısal alan Fen Bilimleri 20 soru, Matematik 20 sorudan oluşacak.

LGS saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? 2023 LGS sınav süresi kaç dakika ve kaç soru var?
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