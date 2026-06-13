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Haberler Fotohaber LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:43 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 14:01

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

2026 LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve velilerden ilk yorumlar gelmeye başladı. LGS'ye giren adayların yorumları, gelecek yıllarda sınava katılacak olan öğrenciler için yol gösterici oluyor. Peki, bu yıl LGS zor muydu, kolay mıydı? Sözel ve sayısal bölüm soruları nasıldı?

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LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

1 milyonu aşkın öğrencinin katıldığı 2026 LGS maratonu sona erdi. Sınavdan çıkan adaylar, özellikle Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri sorularının zorluk düzeyiyle ilgili ilk değerlendirmelerini paylaşmaya başladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda bazı öğrenciler sözel bölümün beklediklerinden daha rahat geçtiğini belirtirken, bazı adaylar ise sayısal testlerin zaman yönetimi açısından zorlayıcı olduğunu ifade etti. 2026 LGS'nin kolay mı yoksa zor mu olduğu sorusunun yanıtı, öğrencilerin ve uzmanların yapacağı ayrıntılı analizlerle daha net ortaya çıkacak.

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

LGS SINAV YORUMLARI 2026

İşte ilk yorumlar...

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LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"Bence kolaydı (ben sözelciyim diye kolay geldi)"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"#lgs din soruları çok zor"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"Tarihin en zor LGS'siydi... Erkenden çıktım sorular şoka uğrattı geçen seneler hiç böyle değildi"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"#sınav #LGS2026 Bugün LGS Tarihin en kolay LGS'siydi, 30 dakikada bitirdim. 1000'den fazla 500 bekliyorum."

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"LGS çok zordu mezuna kalıcam galiba"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"Matematik sayısal süresinin hepsini harcadı"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"LGS 2026 hakkında değerlendirmem:

Türkçe çok zor
Sosyal orta
Din kolay
İngilizce orta
Matematik orta
Fen Bilimleri kolay

beklediğim puan 490 umarım gelir de istediğim liseye giderim"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"2026 LGS Değerlendirmesi Bugün tamamlanan LGS orta - orta/zor seviyedeydi. 1 milyon civarında öğrenci katıldı. En çok konuşulan konu: Uzun paragraflar ve dikkat (özellikle Türkçe).
Derslere göre özet (öğrenci yorumlarından): Türkçe: Kolay-orta / zor (uzun metinler zaman aldı, çeldiriciler güçlü)
Sosyal (İnkılap+Din): Genelde kolay
İngilizce: Orta (kelime ve yorum ağırlıklı)
Matematik: Orta-zor (geometri dikkat çekti)
Fen: Orta-kolay (görsel ve yorumlu)"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"Sınava bak saka gibi gercekten bu kadar kolay olmamalı yapamayan kendini sorgulasın bence.. #lgs2026 #lgs #sınav #lgs26"

LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"Sınava çok çalışmıştım. Din Kültürü sorularında zorlandım, onun dışındaki sorular daha kolay geldi."

"Sınavda zamanı yetiştiremedim. Sayısal bölümde Fen Bilimleri testini çözmeye ilk başladım. Keşke matematik testinden başlasaydım"

"Türkçe soruları bu kadar uzun olmak zorunda mı? Onun dışında sınav çok kolaydı. 3 ya da 4 yanlış cevabım olacak"

"Bana göre bence en zor alan Matematikti. Fen Bilimleri ve Türkçe soruları uzundu ama kolay çözdüm."

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