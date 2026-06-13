LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?

"Sınava çok çalışmıştım. Din Kültürü sorularında zorlandım, onun dışındaki sorular daha kolay geldi."

"Sınavda zamanı yetiştiremedim. Sayısal bölümde Fen Bilimleri testini çözmeye ilk başladım. Keşke matematik testinden başlasaydım"

"Türkçe soruları bu kadar uzun olmak zorunda mı? Onun dışında sınav çok kolaydı. 3 ya da 4 yanlış cevabım olacak"

"Bana göre bence en zor alan Matematikti. Fen Bilimleri ve Türkçe soruları uzundu ama kolay çözdüm."