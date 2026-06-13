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LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 14:01
LGS sınav yorumları 2026: LGS nasıldı, sözel ve sayısal soruları zor muydu, kolay mıydı?
2026 LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve velilerden ilk yorumlar gelmeye başladı. LGS'ye giren adayların yorumları, gelecek yıllarda sınava katılacak olan öğrenciler için yol gösterici oluyor. Peki, bu yıl LGS zor muydu, kolay mıydı? Sözel ve sayısal bölüm soruları nasıldı?