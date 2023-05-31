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Haberler Fotohaber LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 31.05.2023 15:32

LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS sınav yerleri, sınava kısa bir süre kala veli ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav başvuruları dönem başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılmış, veli ve öğrencilerde ayrıca bir başvuru istenmemişti. MEB' ten gelen sınav yerleri son dakika haberi ile 2023 LGS sınava giriş yerleri belli oldu. Bu açıklamanın ardından binlerce veli ve öğrenci 2023 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte, cevabı…

LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

Bu yıl 8. sınıfa giden yaklaşık 1 milyon 250 bin öğrenci 4 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri e-Okul üzerinden sorgulayabilecekleri açıklanırken sınava bir haftadan kısa bir süre kala LGS sınav yeri belgesi nasıl ve nereden alınır sorgulanıyor. Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklandı. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, LGS sınav belgesi sorgulama ekranı ve sınavla ilgili önemli bilgiler.

LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS NE ZAMAN 2023?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

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LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI!
2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyordu. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih geldi.

Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edildi.

LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS SINAV YERİ ÖĞRENME

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

LGS SINAV YERLERİ NEREDEN BAKILIR?
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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