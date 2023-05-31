LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?

Bu yıl 8. sınıfa giden yaklaşık 1 milyon 250 bin öğrenci 4 Haziran Pazar günü LGS sınavına girecek. Öğrencilerin sınava giriş belgeleri e-Okul üzerinden sorgulayabilecekleri açıklanırken sınava bir haftadan kısa bir süre kala LGS sınav yeri belgesi nasıl ve nereden alınır sorgulanıyor. Öğrencilerin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklandı. Peki, LGS sınav giriş belgesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, LGS sınav belgesi sorgulama ekranı ve sınavla ilgili önemli bilgiler.