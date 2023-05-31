Giriş Tarihi: 31.05.2023 15:32
Güncelleme Tarihi: 31.05.2023
15:32
LGS sınava giriş belgesi sorgulamak E-Okul ekranı 2023 || LGS sınav yerleri nasıl ve nereden öğrenilir?
LGS sınav yerleri, sınava kısa bir süre kala veli ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. Sınav başvuruları dönem başında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılmış, veli ve öğrencilerde ayrıca bir başvuru istenmemişti. MEB' ten gelen sınav yerleri son dakika haberi ile 2023 LGS sınava giriş yerleri belli oldu. Bu açıklamanın ardından binlerce veli ve öğrenci 2023 LGS sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. İşte, cevabı…