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Haberler Fotohaber LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 10:38

LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav gerçekleştirilecek. MEB koordinesinde gerçekleştirilecek sınavda sözel ve sayısal iki oturum halinde 90 soru sorulacak. Sınav için geri sayım sona ererken LGS sınav giriş belgesi, LGS sınav saati ve süresi başta olmak üzere birçok detay araştırılmaya başlandı. 4 Haziran Pazar, sınava girecek öğrenciler şimdi ise "LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek sorusu araştırılıyor.İşte LGS sınav süresi ve merak edilen diğer tüm detaylar.

LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

Ortaokul son sınıfta olan yüz binlerce öğrencinin katılacağı LGS öncesi pek çok soru merak konusu oldu. LGS sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek sorusu bunların başında geliyor. Pazar günü gerçekleştirilecek sınav hakkında bilgiler MEB kılavuzunda yer almıştı. Gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Buna göre, MEB koordinesinde gerçekleştirilecek 2023 LGS sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika? İşte, 2023 LGS başlangıç ve bitiş saati ile sınav süresi...

LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

LGS KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

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LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

LGS SORU VE CEVAPLARI SABAH'TA OLACAK

LGS soruları ve cevap anahtarı, sınavın ardından sadece SABAH'ta olacak.

LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

BİRİNCİ OTURUM SÖZEL ALAN (toplam 50 soru)

Türkçe 20,
İnkilap Tarihi 10,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10,
Yabancı Dil 10

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