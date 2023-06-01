LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

Pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav gerçekleştirilecek. MEB koordinesinde gerçekleştirilecek sınavda sözel ve sayısal iki oturum halinde 90 soru sorulacak. Sınav için geri sayım sona ererken LGS sınav giriş belgesi, LGS sınav saati ve süresi başta olmak üzere birçok detay araştırılmaya başlandı. 4 Haziran Pazar, sınava girecek öğrenciler şimdi ise "LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek sorusu araştırılıyor.İşte LGS sınav süresi ve merak edilen diğer tüm detaylar.