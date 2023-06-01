LGS sınavı başlangıç ve bitiş saati, süresi: 2023 LGS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak bitecek ve kaç dakika sürecek?

Ortaokul son sınıfta olan yüz binlerce öğrencinin katılacağı LGS öncesi pek çok soru merak konusu oldu. LGS sınavı saat kaçta başlayacak ve bitecek sorusu bunların başında geliyor. Pazar günü gerçekleştirilecek sınav hakkında bilgiler MEB kılavuzunda yer almıştı. Gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Buna göre, MEB koordinesinde gerçekleştirilecek 2023 LGS sınavı ne zaman saat kaçta başlıyor ve bitiyor, kaç dakika? İşte, 2023 LGS başlangıç ve bitiş saati ile sınav süresi...