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Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:51

LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 LGS sonuçları için bekleyiş devam ederken, sınava katılan öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvimle birlikte LGS sonuçlarına ilişkin süreç netlik kazandı. Sonuçların ardından başlayacak yerleştirme takvimi ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da adaylar tarafından yakından takip ediliyor.

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LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS sonuçları için bekleyiş sürerken, sınava giren öğrenciler ve veliler açıklanacak tarihe odaklandı. LGS sonuçları, adayların puanları ve yüzdelik dilimleriyle birlikte erişime açılacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih ve yerleştirme süreci de resmi takvim doğrultusunda başlayacak.

LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 LGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak. Merkezi sınava katılan öğrenciler, belirtilen tarihte sınav puanları ve sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih süreci de resmi takvim doğrultusunda başlayacak.

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LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar ve veliler, 10 Temmuz Cuma günü ilan edilecek olan sonuç bilgisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.

Sınav sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Sorgulama ekranına giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri gibi kimlik doğrulama bilgilerini hazır bulundurmaları gerekiyor.
Sisteme girildiğinde hem merkezi sınav puanı hem de Türkiye geneli ile il bazındaki yüzdelik dilimler ekranda yer alacak.

LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan takvime göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden veya mezun oldukları ortaokul müdürlükleri aracılığıyla tamamlayabilecek.

LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunu 10 Temmuz 2026 tarihinde erişime açacak. Tercih sürecine yön verecek kılavuzda fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerine ilişkin kontenjanlar, önceki yıllara ait taban puanlar ve yerleştirme esaslarına dair ayrıntılı bilgiler yer alacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS #MEB

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