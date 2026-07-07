LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?

LGS SINAV SONUCU NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar ve veliler, 10 Temmuz Cuma günü ilan edilecek olan sonuç bilgisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.

Sınav sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Sorgulama ekranına giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri gibi kimlik doğrulama bilgilerini hazır bulundurmaları gerekiyor.

Sisteme girildiğinde hem merkezi sınav puanı hem de Türkiye geneli ile il bazındaki yüzdelik dilimler ekranda yer alacak.