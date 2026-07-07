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LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:51
LGS SONUÇ TAKVİMİ 2026: MEB tarihi açıkladı! LGS sonuçları ne zaman belli olacak?
2026 LGS sonuçları için bekleyiş devam ederken, sınava katılan öğrenciler ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi takvimle birlikte LGS sonuçlarına ilişkin süreç netlik kazandı. Sonuçların ardından başlayacak yerleştirme takvimi ve tercih sürecine ilişkin ayrıntılar da adaylar tarafından yakından takip ediliyor.