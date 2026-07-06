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Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:32

LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!

Hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen adayların 2026 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayan adaylar ve velileri, arama motorlarında "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?" sorularına odaklanmış durumda. İşte en güncel MEB resmi kılavuz ve sınav takvimi doğrultusunda şekillenen lise sınav sonuçları ve tercihlerin başlayacağı tarihler ve yerleştirme sürecine dair detaylar...

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LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav puanlarının ilan edileceği tarih, MEB'in yayımladığı takvimle birlikte resmiyet kazandı. Haziran ayında tamamlanan oturumların ardından sekizinci sınıf öğrencilerinin gözü kulağı tamamen meb.gov.tr adresine çevrilmiş durumda. öğrencilerin geleceğini şekillendirecek olan 2026 LGS sonuçlarının ilan edileceği gün netleşti.

LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte LGS sonuçlarının ilan edileceği tarih resmen duyuruldu. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.

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LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar ve veliler, 10 Temmuz Cuma günü ilan edilecek olan sonuç bilgisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.

- Sınav sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecektir.

- Sorgulama ekranına giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri gibi kimlik doğrulama bilgilerini hazır bulundurmaları gerekiyor.

- Sisteme girildiğinde hem merkezi sınav puanı hem de Türkiye geneli ile il bazındaki yüzdelik dilimler ekranda yer alacak.

LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte eğitim hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olan tercih maratonu başlayacak. MEB takvimine göre, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yine 10 Temmuz'da yayımlanacak. Öğrenciler için LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek.

LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINDA OLACAK

Tercihlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için büyük önem arz eden "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu", sonuçların açıklandığı gün yani 10 Temmuz 2026 tarihinde MEB tarafından yayımlanacak. Bu kılavuz içerisinde; fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik anadolu liselerinin kontenjanları, geçen yıla ait taban puanları ve yerleştirme kuralları detaylı bir şekilde yer alacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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