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LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!
Giriş Tarihi: 06.07.2026 09:32
LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!
Hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen adayların 2026 LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayan adaylar ve velileri, arama motorlarında "LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman ilan edilecek?" sorularına odaklanmış durumda. İşte en güncel MEB resmi kılavuz ve sınav takvimi doğrultusunda şekillenen lise sınav sonuçları ve tercihlerin başlayacağı tarihler ve yerleştirme sürecine dair detaylar...