LGS Sonuç Tarihi 2026 | LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Açıkladı!

SONUÇLAR NASIL VE NEREDEN SORGULANACAK?

Adaylar ve veliler, 10 Temmuz Cuma günü ilan edilecek olan sonuç bilgisini Milli Eğitim Bakanlığı'nın kurumsal web sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecekler.

- Sınav sonuç belgeleri öğrencilerin adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecektir.

- Sorgulama ekranına giriş yapabilmek için adayların T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri gibi kimlik doğrulama bilgilerini hazır bulundurmaları gerekiyor.

- Sisteme girildiğinde hem merkezi sınav puanı hem de Türkiye geneli ile il bazındaki yüzdelik dilimler ekranda yer alacak.