MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

LGS 2026 TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sadece sınav puanını öğrenmek yeterli değil; asıl kritik süreç tercih döneminde başlayacak. MEB, LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde aynı zamanda Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacak.

Bu kılavuz ile liselerin güncel kontenjanları ve okul kodları ilan edilecek. Resmi takvime göre LGS lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.