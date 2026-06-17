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MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:11
MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?
Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin hayallerindeki lisede eğitim görmesinde belirleyici rol oynayan LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon adayın katılımıyla gerçekleşen sınavın ardından gözler, MEB tarafından açıklanan sonuç tarihine çevrildi. Böylece "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu ön plana çıktı.