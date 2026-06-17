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Giriş Tarihi: 17.06.2026 13:11

MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

Ortaokul 8.sınıf öğrencilerinin hayallerindeki lisede eğitim görmesinde belirleyici rol oynayan LGS sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü tamamlandı. Yaklaşık 1 milyon adayın katılımıyla gerçekleşen sınavın ardından gözler, MEB tarafından açıklanan sonuç tarihine çevrildi. Böylece "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu ön plana çıktı.

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MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından iki oturum halinde başarıyla tamamlanan 2026 LGS sınav maratonun ardından adaylar, lise tercihlerine yön verecek olan puan durumlarını öğrenmek için heyecanlı bekleyiş içinde. LGS sonuçlarının açıklanacağı net tarih ile birlikte öğrenciler için tercih süreci planlaması da şekillenecek. Bu durumda gözler Temmuz ayına çevrildi.

MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanacağı gün belli oldu. Takvime göre LGS 2026 sonuçları, 10 Temmuz 2026 Cuma tarihinde ilan edilecek.

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MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

2026 LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrenciler ve veliler, 10 Temmuz günü www.meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adresleri üzerinden sonuç ekranına ulaşabilecek.

Sorgulama yapabilmek için adayın T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini sisteme girmesi yeterli olacak.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de eş zamanlı olarak sonuçlara erişim linki paylaşılacak.

MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

LGS 2026 TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sadece sınav puanını öğrenmek yeterli değil; asıl kritik süreç tercih döneminde başlayacak. MEB, LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde aynı zamanda Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacak.

Bu kılavuz ile liselerin güncel kontenjanları ve okul kodları ilan edilecek. Resmi takvime göre LGS lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.

MEB 2026 LGS Sonuç Takvimi: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?

Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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