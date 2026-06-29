LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2026 LGS SONUÇ TARİHİNİ İLAN ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi kılavuz ve Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak. Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanları ve yerleştirmede en kritik kriter olan il/genel yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek.