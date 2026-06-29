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LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:09
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:11
LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından, binlerce öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş başladı. Geleceklerini şekillendirecek liselere yerleşmek amacıyla ter döken adaylar, arama motorlarında güncel LGS sonuç tarihi araştırmalarına hız verdi.