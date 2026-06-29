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Haberler Fotohaber LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 07:09 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 07:11

LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından, binlerce öğrenci ve veli için heyecanlı bekleyiş başladı. Geleceklerini şekillendirecek liselere yerleşmek amacıyla ter döken adaylar, arama motorlarında güncel LGS sonuç tarihi araştırmalarına hız verdi.

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LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Haziran'da iki oturum halinde tamamlanan merkezi sınavın ardından gözler MEB takvimine çevrildi. Soru ve cevap anahtarlarının yayımlanmasıyla birlikte net hesaplamalarını yapan öğrenciler, liselerin taban puanları ve kendi yüzdelik dilimleri hakkında fikir sahibi olmaya başladı. LGS sınav sonuç gününün yaklaşmasıyla e-Okul üzerindeki hareketlilik de üst seviyeye ulaşacak.

LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB 2026 LGS SONUÇ TARİHİNİ İLAN ETTİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi kılavuz ve Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları doğrultusunda, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak. Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanları ve yerleştirmede en kritik kriter olan il/genel yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek.

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LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANACAK?

Öğrenciler ve veliler, merakla beklenen sınav sonuç belgelerine Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr ile e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşabilecekler. Sonuç ekranına erişim sağlamak için adayların T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleri gibi bilgileri sisteme girmeleri yeterli olacak.

LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LİSE TERCİH MARATONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçlarının 10 Temmuz'da ilan edilmesinin hemen ardından, adaylar için asıl kritik süreç olan lise tercih dönemi başlayacak. MEB takvimine göre 2026 LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler, aldıkları merkezi sınav puanları ve yüzdelik dilimlerine göre Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Anadolu Liseleri ve Proje Okulları arasından seçimlerini yaparak e-Okul üzerinden listelerini onaylatacaklar.

LGS sonuç tarihi 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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