LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınav sonuç tarihini duyurdu.



Tekin, açıklamasında, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar sınav uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fizik imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir terkip robotunu da kendileriyle paylaşacağız" diye konuştu.