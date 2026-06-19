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LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 20:43
LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?
LGS sonuçları 2026 için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavın ardından milyonlarca öğrenci ve veli sonuç tarihine odaklandı. Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden oluşan birinci oturum ile matematik ve fen bilimlerinden oluşan ikinci oturumun tamamlanmasıyla sınav süreci sona erdi. Adaylar sonuç tarihine odaklanırken Bakan Tekin'den açıklama geldi.