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Giriş Tarihi: 19.06.2026 20:43

LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?

LGS sonuçları 2026 için en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 13 Haziran Cumartesi günü yapılan sınavın ardından milyonlarca öğrenci ve veli sonuç tarihine odaklandı. Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü ve yabancı dil derslerinden oluşan birinci oturum ile matematik ve fen bilimlerinden oluşan ikinci oturumun tamamlanmasıyla sınav süreci sona erdi. Adaylar sonuç tarihine odaklanırken Bakan Tekin'den açıklama geldi.

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LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?

LGS sonuçları 2026 için geri sayım sürerken gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. 13 Haziran'da tamamlanan merkezi sınavın ardından 1 milyondan fazla öğrencinin cevapları değerlendirilmeye alındı. MEB'in duyurusuna göre LGS sonuçlarının açıklanma tarihi belli oldu ve sonuçlar MEB.gov.tr üzerinden erişime açılacak.

LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sınav sonuç tarihini duyurdu.

Tekin, açıklamasında, "Bildiğiniz gibi arkadaşlar sınav uygulandıktan sonra 10 Temmuz'da sonuçları kamuoyuyla paylaşılacak. Bu yıl sınav sonuçlarıyla ilgili de bir yeni uygulama başlatıyoruz. Çocuklarımız sınav sonuçlarını öğrendikten sonra elektronik ortamda kendilerine destek olan bir yapay zeka robotuyla Türkiye'nin neresinde olursa olsun tercih etmek istediği okul türüne göre okulların tamamını fizik imkanlarıyla birlikte karşısına sunan bir terkip robotunu da kendileriyle paylaşacağız" diye konuştu.

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LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?

LGS SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sınavın değerlendirme sürecinde sözel ve sayısal bölümlerde yer alan her test için öğrencilerin doğru ve yanlış cevapları ayrı ayrı hesaplanacak. Her alt testte elde edilen net puan, doğru cevap sayısından yanlış cevapların üçte birinin çıkarılmasıyla belirlenecek. Bu şekilde öğrencilerin ham puanları oluşturularak genel başarı puanı hesaplanacak.

LGS SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI: Bakan Tekin duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak,hangi tarihte?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih olan 10 Temmuz'da yayımlanacak olup tercih süreci başlatılacak.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS

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