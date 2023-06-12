LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8. sınıflara yönelik merkezi olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde yapıldı. Sınav sonrası adaylar gözlerini LGS sınav sonuçları açıklanma tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavı sonuçları için beklenen tarihi duyurdu. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak ve taban puanları araştırılacak. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB LGS sonuçları 2023 sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…