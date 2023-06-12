LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

Binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı LGS sonuçları için geri sayım başladı. Lise sınavı sonucu sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. İşte, MEB ile LGS sonuçları 2023 açıklanma tarihi.