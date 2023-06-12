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Haberler Fotohaber LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!
Giriş Tarihi: 12.06.2023 06:58 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 07:56

LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 8. sınıflara yönelik merkezi olarak düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi Sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde yapıldı. Sınav sonrası adaylar gözlerini LGS sınav sonuçları açıklanma tarihine çevirdi. Milli Eğitim Bakanlığı lise sınavı sonuçları için beklenen tarihi duyurdu. Sonuçların ardından tercih süreci başlayacak ve taban puanları araştırılacak. Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, MEB LGS sonuçları 2023 sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…

LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

Binlerce 8. sınıf öğrencisinin katılım sağladığı LGS sonuçları için geri sayım başladı. Lise sınavı sonucu sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını öğrenmek isteyen öğrenciler "LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. İşte, MEB ile LGS sonuçları 2023 açıklanma tarihi.

LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

2023 LGS TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. Sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirildi.

Sözel ve sayısal olarak iki oturum halinde yapılan LGS sınav sonuçları açıklanma tarihi MEB takvimi ile belli oldu.

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LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Takvime göre LGS sonuçları, 26 Haziran 2023 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sonuçlar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek.

LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

Sınav sonuç ekranında adayların merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? MEB LGS sınav sonuçları 2023 tarihini duyurdu!

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Bazı sınavlar takvimde belirtilen tarihlerden önce açıklanabiliyor. Hal böyleyken öğrenciler de LGS sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor.

Ancak LGS sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

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