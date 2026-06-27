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Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:40

LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama!

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisi ve velinin heyecanla beklediği 2026 LGS sonuçları için geri sayım resmen başladı. MEB tarafından tamamlanan merkezi sınavın ardından, adayların gelecekteki eğitim hayatını şekillendirecek olan puanlar ve yüzdelik dilimleri çok yakında ilan edilecek. "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...

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LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB’den açıklama!

Haziran ayı başında 81 il genelinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından öğrenci ve velilerin gözü, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Hayallerindeki liselere yerleşebilmek adına ter döken adaylar, 2026 LGS sonuç ve tercih süreci için heyecanlı bekleyiş içinde. Bakanlıktan yapılan resmi takvim duyurusuna göre, LGS sonuçları için Temmuz ayı ön plana çıktı.

LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB’den açıklama!

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi sınav kılavuzuna göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hem okulların taban puanları netleşecek hem de öğrencilerin asıl rehberi olacak yüzdelik dilimler kesinlik kazanacak.

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LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB’den açıklama!

LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB’den açıklama!

2026 LGS TERCİHLER NE ZAMAN?

MEB tarafından belirlenen resmi takvime göre, tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB’den açıklama!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN DUYURDU

LGS sonuçlarının açıklanma tarihine değinen Bakan Tekin, "10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl yapay zeka destekli bir tercih robotu oluşturduk. Elektronik ortamda LGS sınavında çocuklarımızın aldığı puanlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlara sahip olduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak verildiği bir tercih robotuyla çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. Sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos'ta ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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