LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB’den açıklama!

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN DUYURDU

LGS sonuçlarının açıklanma tarihine değinen Bakan Tekin, "10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl yapay zeka destekli bir tercih robotu oluşturduk. Elektronik ortamda LGS sınavında çocuklarımızın aldığı puanlara göre Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacaklarına, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlara sahip olduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak verildiği bir tercih robotuyla çocuklarımıza ve ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. Sonuçlar açıklandıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos'ta ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız" dedi.