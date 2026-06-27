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LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama!
Giriş Tarihi: 27.06.2026 17:40
LGS sonuçları için geri sayım başladı! 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den açıklama!
Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisi ve velinin heyecanla beklediği 2026 LGS sonuçları için geri sayım resmen başladı. MEB tarafından tamamlanan merkezi sınavın ardından, adayların gelecekteki eğitim hayatını şekillendirecek olan puanlar ve yüzdelik dilimleri çok yakında ilan edilecek. "2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanacak?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...