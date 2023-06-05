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Giriş Tarihi: 05.06.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 12:54

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sınav sonuçları MEB adresinde sorgulanacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS sonuçları açıklanacak. 4 Haziran Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından LGS sınav sonuçları sorgulaması başladı. LGS tercih tarihiyle ilgili resmi açıklama yayınlanmadı. Fakat geçen sene yapılan LGS sonrası tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sonuçlar hakkında detaylar belli oldu. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sınav sonuçları MEB adresinde sorgulanacak

LGS sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. LGS sınav sonuç ekranına erişim ise doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası ile olacak. Sınav sonuç ekranında adaylar Türkçe, Matematik başta olmak üzere diğer derslerde doğru-yanlış cevap sayılarını görüntüleyecek Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sınav sonuçları MEB adresinde sorgulanacak. İşte LGS sonuç sorgulama ekranı

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sınav sonuçları MEB adresinde sorgulanacak

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın tamamlanmasının ardından soruların ve cevapların yayınlandığına ilişkin yeni bir duyuru yayınladı.

Duyuruda LGS merkezi sınav sonuçlarının 26 Haziran'da erişime açılacağı duyuruldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları 3 hafta içerisinde erişime açılacak. LGS sonuçlarının erken açıklanmasına ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor.

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu sınav sonuçlarının açıklandığı gün yayınlanacak. Öğrenciler okulların puanlarını ve kendi puanlarını dikkate alarak merkezi sınavla öğrenci alan okulları tercih edebilecek.

LGS sınav sonuçları meb.gov.tr adresinden 26 Haziran tarihinde erişime açılacak. LGS sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında merkezi sınav puanı, genel yüzdelik dilim ve il yüzdelik dilim yer alacak.

Ayrıca Türkçe Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinin doğru sayısı, yanlış sayısı ve boş sayısı yer alacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS tercihlerine dair henüz bir açıklama yapılmadı. MEB takvimine bakıldığında geçtiğimiz sene LGS tercih süreci 4-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşmişti.

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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 LGS sınav sonuçları MEB adresinde sorgulanacak
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