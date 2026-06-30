LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı merkezi sınavların sonuçlarını ilan edilen takvimden birkaç gün önce açıklamış olması, veliler ve öğrencilerde "LGS erken açıklanır mı?" beklentisi oluşturdu. Ancak MEB yetkililerinden alınan bilgilere göre, optik okuma, çoklu değerlendirme, veri kontrolü ve dijital itiraz süreçlerinin sıfır hata ile yürütülmesi hedefleniyor.