Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:19

LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca aday ve velinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, ortaöğretime geçiş yapacak 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği kritik gün netleşti.

  • ABONE OL
LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav değerlendirme sürecinde sona yaklaştı. Adaylar, lise tercih listelerini şekillendirecek olan puanlarını ve il-ülke geneli yüzdelik dilimlerini öğrenmek için meb.gov.tr adresi üzerinden gelecek son dakika duyurusuna kilitlendi.

LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?

2026 LGS SONUÇ ZAMANI MEB TAKVİMİ AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte LGS sonuçlarının ilan edileceği tarih resmen duyuruldu. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı merkezi sınavların sonuçlarını ilan edilen takvimden birkaç gün önce açıklamış olması, veliler ve öğrencilerde "LGS erken açıklanır mı?" beklentisi oluşturdu. Ancak MEB yetkililerinden alınan bilgilere göre, optik okuma, çoklu değerlendirme, veri kontrolü ve dijital itiraz süreçlerinin sıfır hata ile yürütülmesi hedefleniyor.

LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte eğitim hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olan tercih maratonu start alacak. MEB takvimine göre, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yine 10 Temmuz'da yayımlanacak. Öğrenciler için LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA