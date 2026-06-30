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LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 08:19
LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB ile LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, lise tercihleri hangi tarihte?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezî sınavın tamamlanmasıyla birlikte milyonlarca aday ve velinin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre, ortaöğretime geçiş yapacak 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği kritik gün netleşti.