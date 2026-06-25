Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:46 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:49

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınavın ardından, milyonlarca öğrenci ve veli LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna kilitlendi. MEB'in resmi takvimiyle netleşen duyuru gününde adaylar, elde ettikleri merkezi sınav puanlarını ve lise yerleştirmelerinde kritik öneme sahip olan Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini resmi sistem üzerinden sorgulayabilecek.

  • ABONE OL
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen sınavın değerlendirme sürecinde sona yaklaştı. Sınava katılım sağlayan ortaokul son sınıf öğrencileri, Temmuz ayı içerisinde ilan edilecek sonuç belgesiyle birlikte hayallerindeki liseler için tercih maratonuna başlayacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi

2026 MEB TAKVİMİ: LGS SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi sınav kılavuzuna göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte hem okulların taban puanları netleşecek hem de öğrencilerin asıl rehberi olacak yüzdelik dilimler kesinlik kazanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI: PUANLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

LGS sınav sonuçları, açıklandığı andan itibaren yalnızca Millî Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. Öğrencilere ya da velilere posta yoluyla herhangi bir sonuç belgesi gönderimi yapılmayacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi

LİSE TERCİH MARATONU BAŞLIYOR: 2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının ilan edildiği 10 Temmuz 2026 gününde, öğrencilerin tercih listelerini hazırlarken en önemli yardımcısı olacak olan "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile lise kontenjan tabloları da eş zamanlı olarak yayımlanacak.

MEB tarafından belirlenen resmi takvime göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA