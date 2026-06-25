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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi
Giriş Tarihi: 25.06.2026 07:46
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 07:49
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen merkezi sınavın ardından, milyonlarca öğrenci ve veli LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna kilitlendi. MEB'in resmi takvimiyle netleşen duyuru gününde adaylar, elde ettikleri merkezi sınav puanlarını ve lise yerleştirmelerinde kritik öneme sahip olan Türkiye geneli yüzdelik dilimlerini resmi sistem üzerinden sorgulayabilecek.