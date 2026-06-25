LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2026 LGS sınav sonuç tarihi ve tercih takvimi

LİSE TERCİH MARATONU BAŞLIYOR: 2026 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav sonuçlarının ilan edildiği 10 Temmuz 2026 gününde, öğrencilerin tercih listelerini hazırlarken en önemli yardımcısı olacak olan "Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" ile lise kontenjan tabloları da eş zamanlı olarak yayımlanacak.

MEB tarafından belirlenen resmi takvime göre, 2026 LGS tercih işlemleri 13 Temmuz ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.