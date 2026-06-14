Haberler
Fotohaber
LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:13
LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin iyi bir liseye kapı aralamak adına ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılmasıyla birlikte netlerini hesaplayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine kilitlendi. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in yayımladığı takvimle puanların ilan edileceği gün netleşti.