Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 08:13

LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin iyi bir liseye kapı aralamak adına ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından heyecanlı bekleyiş başladı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılmasıyla birlikte netlerini hesaplayan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine kilitlendi. Peki, 2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'in yayımladığı takvimle puanların ilan edileceği gün netleşti.

  • ABONE OL
LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

13 Haziran 2026 Cumartesi günü iki oturum halinde tamamlanan zorlu maratonun ardından, e-Okul lise yerleştirme süreci için geri sayım resmen başladı. Bu yıl ilk defa uygulanan oturum arası beslenme paketi gibi yeniliklerle geride kalan sınav sonrası adayların lise taban puanları ve Türkiye geneli yüzdelik dilimleri şekilleniyor. LGS sonuç tarihi öğrencilerin takvimine işaretlendi.

LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav takvimiyle birlikte Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarının açıklanacağı gün kesinleşti. Takvime göre LGS 2026 sonuçları,10 Temmuz 2026 Cuma günü kamuoyunun erişimine açılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? SONUÇ EKRANI MEB.GOV.TR'DE

Öğrenciler ve veliler, 10 Temmuz günü www.meb.gov.tr ve sonuc.meb.gov.tr adresleri üzerinden sonuç ekranına ulaşabilecek. Sorgulama yapabilmek için adayın T.C. Kimlik Numarası ve doğum tarihi bilgilerini sisteme girmesi yeterli olacak. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de eş zamanlı olarak sonuçlara erişim linki paylaşılacak.

LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2026 TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KILAVUZ TARİHİ BELLİ OLDU

Sadece sınav puanını öğrenmek yeterli değil; asıl kritik süreç tercih döneminde başlayacak. MEB, LGS sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz 2026 tarihinde aynı zamanda Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacak.

Bu kılavuz ile liselerin güncel kontenjanları ve okul kodları ilan edilecek. Resmi takvime göre LGS lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek.

LGS SONUÇ TARİHİ 2026: MEB duyurdu! LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

Sınavın hemen ardından MEB, sözel ve sayısal bölümlere ait soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarını PDF formatında erişime açtı.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız.
Sayısal Bölüm Kitapçığı için tıklayınız.
Kaynak: MEB (13 Haziran 2026 tarihli duyuru)
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA