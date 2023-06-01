Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:36

LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak

4 Haziran 2023 tarihinde Türkiye genelinde düzenlenen ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı, sınavdan hemen sonra Sabah.com.tr'de olacak! Sözel ve Sayısal olmak üzere toplamda 2 oturumdan oluşacak sınavın ilk oturumu Pazar günü saatler 9.30'u gösterdiğinde başlayacak. 2023 LGS sınav soruları ve cevapları ile sınav sonuçları açıklanmadan önce iyi bir lisede eğitim görme hayali kuran öğrenciler kendi puanlarını hesaplayabilecek. LGS soruları ve cevap anahtarı için sabah.com.tr'yi takip edin…