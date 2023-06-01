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Haberler Fotohaber LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak
Giriş Tarihi: 01.06.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 09:36

LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr'de olacak

4 Haziran 2023 tarihinde Türkiye genelinde düzenlenen ve 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı LGS sınavı soruları ve cevap anahtarı, sınavdan hemen sonra Sabah.com.tr'de olacak! Sözel ve Sayısal olmak üzere toplamda 2 oturumdan oluşacak sınavın ilk oturumu Pazar günü saatler 9.30'u gösterdiğinde başlayacak. 2023 LGS sınav soruları ve cevapları ile sınav sonuçları açıklanmadan önce iyi bir lisede eğitim görme hayali kuran öğrenciler kendi puanlarını hesaplayabilecek. LGS soruları ve cevap anahtarı için sabah.com.tr'yi takip edin…

LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

LGS soruları ve cevapları için gözler MEB'te! Sınava katılım sağlayacak olan adaylar, sınavın hemen ardından ise yayımlanan cevap anahtarı ile puanlarını hesaplayabiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı LGS soruları ve cevapları sınavın hemen ardından sabah.com.tr adresinde olacak. LGS sınavı 4 Haziran 2023 tarihinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla 2 oturumda tamamlanacak. İşte LGS soruları ve cevap anahtarı hakkında tüm detaylar.

LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türkçe, Tarih, Din Kültürü, Matematik ve Fen Bilimleri LGS soru ve cevap anahtarı, sınavın ardından SABAH'ta olacak. Sözel ve sayısal LGS soruları ve cevapları ile öğrenciler LGS sonuçları hakkında puan hesaplama yapabilecek.

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LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

LGS KAÇTA BAŞLAYACAK VE KAÇTA BİTECEK?

Geçen yıl olduğu gibi 2023 yılında da iki oturum halinde gerçekleştirilecek sınavda öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

LGS soruları ve cevap anahtarı! 2023 LGS sınav soruları ve cevapları sabah.com.tr’de olacak

LGS SORU VE CEVAPLARI SABAH'TA OLACAK

LGS soruları ve cevap anahtarı, sınavın ardından sadece SABAH'ta olacak.

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