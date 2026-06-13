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LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 10:50
LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Bir milyondan fazla öğrenci, hedefledikleri liseye yerleşmek üzere LGS'de ter döküyor. Sabah 09:30'da başlayan sözel bölüm oturumu 10:45'te sona erdi. Sayısal oturum ise MEB'in takvimi doğrultusunda saat 12:50'de sona erecek. Sınavın bitmesiyle birlikte adayların gözü kulağı LGS soruları ve cevapları için Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilecek. 2026 LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.