LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

2026 LGS'nin ilk oturumu tamamlanırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak sözel ve sayısal soru kitapçıkları ile cevap anahtarına çevrildi. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ait LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav bittikten sonra erişime açılması bekleniyor.