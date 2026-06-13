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Haberler Fotohaber LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 10:50

LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

Bir milyondan fazla öğrenci, hedefledikleri liseye yerleşmek üzere LGS'de ter döküyor. Sabah 09:30'da başlayan sözel bölüm oturumu 10:45'te sona erdi. Sayısal oturum ise MEB'in takvimi doğrultusunda saat 12:50'de sona erecek. Sınavın bitmesiyle birlikte adayların gözü kulağı LGS soruları ve cevapları için Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilecek. 2026 LGS sözel ve sayısal soru kitapçığı erişime açıldığında haberimizde yer alacak.

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LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

2026 LGS'nin ilk oturumu tamamlanırken gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak sözel ve sayısal soru kitapçıkları ile cevap anahtarına çevrildi. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, Matematik ve Fen Bilimleri derslerine ait LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının sınav bittikten sonra erişime açılması bekleniyor.

LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

LGS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden toplamda 50 sorunun yöneltildiği sözel bölüm saat 10:45 itibarıyla tamamlandı.

Saat 11:30'da başlayacak olan sayısal bölümün ardından sınav sona erecek. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı ise sınav bittikten sonra erişime açılacak.

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LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI BEKLENİYOR

LGS kapsamında uygulanan sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı geçmiş yıllarda sınav günleri yayımlanmıştı.

Bu yıl da LGS soruları ve cevaplarının benzer bir uygulama ile sınav bitiminden birkaç saat sonra erişime açılması bekleniyor.

İkinci ve son oturumun 12:50'de sona erdiği düşünüldüğünde önümüzdeki birkaç saat içinde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama gelmesi öngörülüyor.

LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

ADAYLAR CEVAP KAĞITLARINA NASIL ULAŞACAK?

Adaylar kendi cevaplarına ulaşabilmek için sınava girdikleri okullara başvuracak.

Talep edilmesi durumunda, sınavdan 1 gün sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. 1 hafta içerisinde talep edilmeyen soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından toplanacaktır.

LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS Soruları ve Cevapları 2026: LGS ve Sözel ve Sayısal Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayınlanacak?

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