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Haberler Fotohaber LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:42 Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 10:47

LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

2025 LGS Sözel Bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı şimdiden adaylar ve veliler tarafından mercek altına alınıyor. Bu kapsamda, LGS Sözel Bölüm soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden oluşan 1. oturum saat 10:45'te tamamlanırken soru kitapçığının önümüzdeki saatlerde erişime açılması bekleniyor.

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LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Liselere Geçiş Sistemi sınavı iki oturum olarak gerçekleştiriliyor. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerini kapsayan sözel bölümde öğrencilere toplam 50 soru yöneltildi. Sınavın sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, LGS sözel bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarına odaklandı. Peki, sözel bölüm soruları ne zaman yayımlanacak?

LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

LGS SÖZEL BÖLÜM SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sözel bölümde öğrencilere toplamda 50 soru yöneltildi. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden oluşan sözel bölümün soru ve cevapları henüz erişime açılmadı.

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LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Soru kitapçıklarının sınav tamamlandıktan sonra erişime açılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru ve cevapları ilan etmesiyle birlikte kitapçıklar haberimize eklenecek.

LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

ADAYLAR CEVAP KAĞITLARINA NASIL ULAŞACAK?

Adaylar kendi cevaplarına ulaşabilmek için sınava girdikleri okullara başvuracak.

Talep edilmesi durumunda, sınavdan 1 gün sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecektir. 1 hafta içerisinde talep edilmeyen soru kitapçıkları Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından toplanacaktır.

LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

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