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LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 13.06.2026 10:42
Güncelleme Tarihi: 13.06.2026 10:47
LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?
2025 LGS Sözel Bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarı şimdiden adaylar ve veliler tarafından mercek altına alınıyor. Bu kapsamda, LGS Sözel Bölüm soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu yanıt arıyor. Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerinden oluşan 1. oturum saat 10:45'te tamamlanırken soru kitapçığının önümüzdeki saatlerde erişime açılması bekleniyor.