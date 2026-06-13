LGS Sözel Soruları ve Cevapları 2026! LGS Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı ne zaman yayımlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2025 Liselere Geçiş Sistemi sınavı iki oturum olarak gerçekleştiriliyor. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce derslerini kapsayan sözel bölümde öğrencilere toplam 50 soru yöneltildi. Sınavın sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler, LGS sözel bölüm soru kitapçığı ve cevap anahtarına odaklandı. Peki, sözel bölüm soruları ne zaman yayımlanacak?