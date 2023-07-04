Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:50
Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
09:55
LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 lise tercih takvimine göre LGS tercihleri 3 ila 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Liselere geçiş Sistemi kapsamında 4 Temmuz'da gerçekleştirilen sınava binlerce öğrenci girmiş ve hayalini kurdukları liseye gidebilmek için yeterli olacak puanı almak için ter dökmüştü. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından öğrenciler puanlarını ve genel yüzdelik dilimlerini öğrenmişlerdi. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde lise sıralarında oturacak olan öğrenciler tercih döneminin başlaması ile LGS taban puanları 2023'ü kılavuz alarak tercih yapmak istiyor. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler ve Meslek Lisesi taban puanları öğrenci ve velilerin merceği altında. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapılabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri, taban puanları merak ediliyor. Peki, 2023 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?