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Haberler Fotohaber LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 09:55

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023 lise tercih takvimine göre LGS tercihleri 3 ila 19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Liselere geçiş Sistemi kapsamında 4 Temmuz'da gerçekleştirilen sınava binlerce öğrenci girmiş ve hayalini kurdukları liseye gidebilmek için yeterli olacak puanı almak için ter dökmüştü. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından öğrenciler puanlarını ve genel yüzdelik dilimlerini öğrenmişlerdi. 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde lise sıralarında oturacak olan öğrenciler tercih döneminin başlaması ile LGS taban puanları 2023'ü kılavuz alarak tercih yapmak istiyor. Anadolu, Fen, İmam Hatip, Sosyal Bilimler ve Meslek Lisesi taban puanları öğrenci ve velilerin merceği altında. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapılabilecek. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde okulların yüzdelik dilimleri, taban puanları merak ediliyor. Peki, 2023 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS lise taban, tavan puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralaması tercih işlemlerinin başlamasının ardından sorgulanmaya başladı. Yeni eğitim öğretim hayatlarına iyi bir lisede devam etmek isteyen öğrenciler bir yıllık yoğun ve zorlu temponun ardından sınava girmişlerdi. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz haziran ayında açıklanmasının ardından öğrenciler puanlarını ve genel yüzdelik dilimlerini öğrendi. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre merkezi sınav puanıyla en fazla 10 tercih yapılabilecek. LGS tercihlerinin başlamasıyla başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa olmak üzere liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri merak ediliyor. Peki, 2023 LGS lise taban puanları, yüzdelik dilimleri, başarı sıralaması ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 LGS TERCİHLERİ BAŞLIYOR!

LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı. Kılavuza göre, LGS tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılacak.

Adaylar kılavuz ile tercih ve yerleştirme takvimi yanı sıra yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğrenebiliyor.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TABAN PUANLARI 2023: LİSE YÜZDELİK DİLİMLERİ VE KONTENJANLARI

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.

2023 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2022 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

Öğrenciler 2022 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini dikkate alarak tercih edecekleri okulun en son kaç puanla alım yaptığını öğrenebilir.

2022 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

LGS TABAN PUANLARI 2023 || LGS tavan, taban puanları, başarı sıralaması, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

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