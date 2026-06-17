LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

2026 LGS LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Yerleştirme süreci tamamlanmadığı için bu yılın güncel taban ve tavan puanları şu an için netlik kazanmış değil.

Lise giriş puanları; sınavın genel başarı düzeyi, kontenjanlar ve öğrenci tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak her yıl değişebiliyor. LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak.