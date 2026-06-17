Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 22:31

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler tercih sürecine odaklandı. Sınav performanslarını değerlendiren adaylar, elde etmeyi bekledikleri puanlara göre hangi liseleri tercih edebileceklerini araştırıyor.Özellikle 220 ile 400 puan aralığında sonuç bekleyen öğrenciler, okulların geçmiş yıllardaki taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. Peki, LGS 200,250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

  • ABONE OL
LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

LGS sınavının ardından öğrenciler ve veliler tercih dönemine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Sınavda yaptıkları netlere göre tahmini puanlarını hesaplayan adaylar, hedefledikleri liseleri belirlemeye çalışıyor.Tercih sürecinde yol gösterecek veriler arasında geçen yılın taban puanları ve yüzdelik dilimleri öne çıkarken, farklı puan seviyelerindeki öğrenciler kendilerine uygun okulları değerlendirmeye devam ediyor.

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

2026 LGS LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Yerleştirme süreci tamamlanmadığı için bu yılın güncel taban ve tavan puanları şu an için netlik kazanmış değil.

Lise giriş puanları; sınavın genel başarı düzeyi, kontenjanlar ve öğrenci tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak her yıl değişebiliyor. LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.

İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

2026 LGS SONUÇ VE TERCİH SÜRECİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınav sonuçları, 10 Temmuz'da " www.meb.gov.tr " adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere göre esas içerik tabloları da aynı anda yayımlanacak.

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?

LGS sınavına katılım sağlayan öğrenciler tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS TABAN PUANLARI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA