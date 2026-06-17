Haberler
Fotohaber
LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?
Giriş Tarihi: 17.06.2026 22:31
LGS TABAN PUANLARI 2026: LGS 200, 250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?
LGS'nin tamamlanmasının ardından öğrenciler tercih sürecine odaklandı. Sınav performanslarını değerlendiren adaylar, elde etmeyi bekledikleri puanlara göre hangi liseleri tercih edebileceklerini araştırıyor.Özellikle 220 ile 400 puan aralığında sonuç bekleyen öğrenciler, okulların geçmiş yıllardaki taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. Peki, LGS 200,250,300,350,450,500 puanla nereye, hangi okula yerleşirim?