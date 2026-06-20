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LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? (Anadolu, Fen, İmam Hatip)
Giriş Tarihi: 20.06.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 15:11
LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? (Anadolu, Fen, İmam Hatip)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından, yüz binlerce öğrenci ve velinin gözü kulağı kılavuz detaylarına çevrildi. 2026 LGS taban puanları ve liselerin yüzdelik dilimleri listesi, tercih maratonu öncesinde en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler ve İmam Hatip liselerinin güncel durumunu kontrol etmek isteyen adaylar, e-Okul MEB sistemindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, geçtiğimiz yılın lise taban puanları ve tercih tarihleri.