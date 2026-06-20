LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? (Anadolu, Fen, İmam Hatip)

2026 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

Öğrencilerin en çok yanılgıya düştüğü konuların başında taban puanların önceden ilan edilmesi geliyor. 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Çünkü liselerin taban puanları sınav öncesinde veya sonuç gününde belirlenmez; öğrencilerin tercih başvuruları ve yerleştirme sonuçlarının ardından o okula en son yerleşen adayın puanıyla otomatik olarak oluşur. Bu kapsamda, güncel 2026 taban puanları yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte netleşecek.

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.