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Haberler Fotohaber LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? (Anadolu, Fen, İmam Hatip)
Giriş Tarihi: 20.06.2026 15:03 Güncelleme Tarihi: 20.06.2026 15:11

LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? (Anadolu, Fen, İmam Hatip)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın ardından, yüz binlerce öğrenci ve velinin gözü kulağı kılavuz detaylarına çevrildi. 2026 LGS taban puanları ve liselerin yüzdelik dilimleri listesi, tercih maratonu öncesinde en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler ve İmam Hatip liselerinin güncel durumunu kontrol etmek isteyen adaylar, e-Okul MEB sistemindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, geçtiğimiz yılın lise taban puanları ve tercih tarihleri.

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LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip

Haziran ayı itibarıyla sınav maratonunu geride bırakan adaylar için şimdi de en kritik aşama olan lise tercih süreci başlıyor. MEB takvimine göre sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, liselerin başarı sıralamaları ve kontenjanları da netlik kazanacak. Geçmiş yılın LGS taban puanları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm illerde sorgulanıyor.

LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip

LGS 2026 SONUÇLARI VE TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi çalışma takvimine göre, 13 Haziran Cumartesi günü tamamlanan LGS sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Sonuçların ilan edildiği aynı gün, tercih işlemlerinde yol haritası niteliği taşıyan "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" da yayımlanacak. Adaylar, aldıkları merkezi sınav puanı ve Türkiye geneli/il geneli yüzdelik dilimlerini e-Okul sistemi üzerinden görebilecekler.

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LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip

2026 LGS TERCİH TARİHLERİ

13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan tercih döneminde öğrenciler, e-Okul platformunda yayımlanan 2025 yılına ait lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini rehber edinecekler.

LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip

2026 LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

Öğrencilerin en çok yanılgıya düştüğü konuların başında taban puanların önceden ilan edilmesi geliyor. 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Çünkü liselerin taban puanları sınav öncesinde veya sonuç gününde belirlenmez; öğrencilerin tercih başvuruları ve yerleştirme sonuçlarının ardından o okula en son yerleşen adayın puanıyla otomatik olarak oluşur. Bu kapsamda, güncel 2026 taban puanları yerleştirme sonuçlarının ilan edileceği tarihte netleşecek.

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.

İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:

LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

LGS taban puanları 2026: Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı mı? Anadolu, Fen, İmam Hatip

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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