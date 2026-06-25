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Haberler Fotohaber LGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: LGS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi okula girerim?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 09:15

LGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: LGS'de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi okula girerim?

LGS'nin sona ermesiyle birlikte öğrenciler ve veliler tercih dönemine yoğunlaştı. Sınavdaki netlerini ve başarı durumlarını değerlendiren adaylar, tahmini puanlarına uygun liseleri belirlemek için araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle 200 ile 500 puan arasında sonuç bekleyen öğrenciler, geçmiş yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilim verilerini inceleyerek tercih listelerini şekillendiriyor.Peki, LGS'de yaklaşık 200, 250, 300, 350, 450 veya 500 puanla hangi okula girerim?

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LGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: LGS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi okula girerim?

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler ve aileleri gözlerini tercih hazırlıklarına çevirdi. Adaylar, elde etmeyi bekledikleri puanlar doğrultusunda lise seçeneklerini değerlendirirken, tercih döneminde yol gösterici olacak geçmiş yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler de yakından inceleniyor. Farklı başarı seviyelerindeki öğrenciler, kendileri için en uygun okulları belirlemek amacıyla araştırmalarını sürdürüyor.

LGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: LGS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi okula girerim?

2026 LGS LİSE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2026 yılına ait lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz açıklanmadı. Yerleştirme süreci tamamlanmadığı için bu yılın güncel taban ve tavan puanları şu an için netlik kazanmış değil.

Lise giriş puanları; sınavın genel başarı düzeyi, kontenjanlar ve öğrenci tercihleri gibi faktörlere bağlı olarak her yıl değişebiliyor. LGS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından tercih kılavuzu ve kontenjan bilgileri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak.

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LGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: LGS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi okula girerim?

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.

İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

LGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: LGS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi okula girerim?

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

LGS TABAN PUANLARI VE SIRALAMALAR: LGS’de 200, 250, 300, 350, 400, 450 puanla hangi okula girerim?

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS

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