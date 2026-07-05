LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.
İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:
İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483