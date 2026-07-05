LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

2026 yılına ilişkin lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz kesinleşmedi. Yerleştirme işlemleri tamamlanmadığı için bu yıla ait güncel taban ve tavan puanları henüz ilan edilmedi.

Lise taban puanları; sınava katılan adayların başarı durumu, okul kontenjanları ve tercih yoğunluğu gibi etkenlere göre her yıl farklılık gösterebiliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih kılavuzu ile birlikte güncel kontenjan ve yerleştirme bilgileri paylaşılacak.