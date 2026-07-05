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Giriş Tarihi: 05.07.2026 01:08 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 01:14

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

LGS sınavının tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler tercih sürecine odaklandı. Adaylar, almayı bekledikleri puanlara göre lise alternatiflerini araştırırken, özellikle 200, 250, 300, 350, 400, 450 ve 500 puan aralığında bulunan öğrenciler geçmiş yıllara ait taban puanlar ile yüzdelik dilimleri inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor.

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LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

LGS'nin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler tercih dönemine ilişkin hazırlıklara hız verdi. Bekledikleri puanlara göre okul seçeneklerini değerlendiren adaylar, tercih sürecinde doğru karar verebilmek için önceki yılların taban puanları ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. En uygun liseyi belirlemek isteyen öğrenciler, tercih dönemine yönelik incelemelerini sürdürüyor.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

2026 LGS LİSE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ilişkin lise taban puanları ve yüzdelik dilimler henüz kesinleşmedi. Yerleştirme işlemleri tamamlanmadığı için bu yıla ait güncel taban ve tavan puanları henüz ilan edilmedi.

Lise taban puanları; sınava katılan adayların başarı durumu, okul kontenjanları ve tercih yoğunluğu gibi etkenlere göre her yıl farklılık gösterebiliyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tercih kılavuzu ile birlikte güncel kontenjan ve yerleştirme bilgileri paylaşılacak.

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LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

Adaylar, tercih döneminde önceki yıllara ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri inceleyerek kendilerine uygun okulları belirlemeye çalışıyor.

İşte farklı illerde bulunan bazı liselerin 2025 yılı yerleştirme verilerine göre oluşan taban puanları ve başarı sıralamalarına ilişkin bilgiler:

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500

Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500

Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643

Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796

Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189

Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734

Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799

Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096

Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189

Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319

Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER: LGS’de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula yerleşirim?

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643

Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862

Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567

Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166

Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429

Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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