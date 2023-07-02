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Haberler Fotohaber LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 02.07.2023 11:57 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 12:02

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?

LGS tercih kılavuzu 2023 araştırmaları hız kazandı. MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, tercih süreci Temmuz ayında başlayacak ve LGS tercih robotu ile e-Okul üzerinden yapılacak. Bu noktada adaylar, ''LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşlemler başarı puanlarına göre yapılacak olup iyi bir okulda öğrenim görmek isteyen öğrenciler il il lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl ve nereden yapılır? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?

LGS tercihleri ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır soruları gündemdeki yerini aldı. MEB tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzu ile lise tercih tarihleri belli oldu. Yeni dönemde eğitim hayatlarına lise sıralarında devam edecek olan 8. Sınıf öğrencileri, merkezi sınavdan aldıkları puana göre işlemlerini yapacak. Listeler hazırlandı ve başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor. Geri sayım devam ederken ''LGS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl yapılır?'' soruları yanıt arıyor. Başvuru işlemleri e-okul (meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek. İşte, LGS tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı.

Adaylar kılavuz aracılığıyla tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğrenebilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklamasına göre 2023 LGS tercih başvuruları, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Lise tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

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