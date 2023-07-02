LGS TERCİH KILAVUZU 2023 MEB: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, tercih robotu ile lise tercihi nasıl yapılır?

LGS tercih kılavuzu 2023 araştırmaları hız kazandı. MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, tercih süreci Temmuz ayında başlayacak ve LGS tercih robotu ile e-Okul üzerinden yapılacak. Bu noktada adaylar, ''LGS tercihleri ne zaman, lise tercihi nasıl yapılır, kaç tercih hakkı var?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşlemler başarı puanlarına göre yapılacak olup iyi bir okulda öğrenim görmek isteyen öğrenciler il il lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları araştırmasına çıktı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek, nasıl ve nereden yapılır? İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…