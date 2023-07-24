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Haberler Fotohaber E-OKUL LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || MEB ile LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023? Lise yerleştirme sonucu tıkla öğren (meb.gov.tr)
Giriş Tarihi: 24.07.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 22:13

E-OKUL LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || MEB ile LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023? Lise yerleştirme sonucu tıkla öğren (meb.gov.tr)

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 19 Temmuz'da sona ermişti. Bugün ise MEB'den son dakika LGS tercih sonuçları açıklandı duyurusu geldi. Merakla beklenen lise tercihleri yerleştirme sonuçları erişime açıldı. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları görebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 1. yerleştirme sonrası nakil tarihleri, boş kontenjan ve ek tercih dönemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023? İşte, e-okul öğrenci giriş linki ile LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…

LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı meb.gov.tr’de! e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023?

Son dakika haberi: LGS tercih sonuçları açıklandı! 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan binlerce adayın gözü kulağı MEB duyurularına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın ardından yayınladığı kılavuzda sonuçların bugün erişime açılacağını duyurmuştu. Beklenen açıklama geldi ve LGS tercih sonucu öğrenme ekranı MEB üzerinden erişime açıldı. Herhangi bir okula yerleşemeyenler ise ek tercih dönemlerini beklemeye koyuldu. Peki, e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır, nasıl öğrenilir? İşte, Lise LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama sayfası!

LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı meb.gov.tr’de! e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklandı:

LGS YERLEŞTİRME SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı meb.gov.tr’de! e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023?

LGS 2. TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri ortaöğretim kurumlarına tercih ve yerleştirme takvimi doğrultusunda 2 (iki) dönem hâlinde alınacak ve yerleştirmeye esas nakil sonuçları her nakil döneminin sonunda, 31 Temmuz 2023 ve 07 Ağustos 2023 tarihlerinde ilan edilecektir.

LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı meb.gov.tr’de! e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24 - 28 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 - 04 Ağustos 2023

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023

LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı meb.gov.tr’de! e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023?

LGS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları ardından okullara yerleştirmelerin ardından LGS boş kontenjan ve lise taban puanları bilgisinin MEB tarafından paylaşılması bekleniyor.

SON DAKİKA: LGS tercih sonuçları 2023 AÇIKLANDI! İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı | Video

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