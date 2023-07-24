Giriş Tarihi: 24.07.2023 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 22:13

E-OKUL LGS TERCİH SONUÇLARI 2023 SORGULAMA EKRANI || MEB ile LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023? Lise yerleştirme sonucu tıkla öğren (meb.gov.tr)

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları sonrası başlayan tercih maratonu 19 Temmuz'da sona ermişti. Bugün ise MEB'den son dakika LGS tercih sonuçları açıklandı duyurusu geldi. Merakla beklenen lise tercihleri yerleştirme sonuçları erişime açıldı. meb.gov.tr ekranı üzerinden öğrenciler lise eğitimi alacakları okulları görebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan 1. yerleştirme sonrası nakil tarihleri, boş kontenjan ve ek tercih dönemi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, e-okul LGS tercih sonuçları nereden bakılır 2023? İşte, e-okul öğrenci giriş linki ile LGS tercih sonuçları 2023 sorgulama ekranı (meb.gov.tr)…