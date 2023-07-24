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Haberler Fotohaber Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.07.2023 07:07 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:07

Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı duyurusunu bekliyor. 23 Haziran tarihinde açıklanan sınav sonuçları ardından 3-19 Temmuz tarihleri arasında lise tercihleri alındı. Şimdi sırada sonuçlar var. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden duyurular takip edilirken öğrenciler e-okul öğrenci girişi ekranından da 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Yerleştirme sonucu sonrası gündemde lise kayıtları olacak. İşte, MEB ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

LGS tercih sonucu sorgulama ekranı başında hazır bekleyen öğrenciler "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi sınav puanı ve okul puanına göre tercih listelerini gönderenler LGS tercih sonuçları MEB açıklamasını bekliyor. 1. tercih ve yerleştirme sonuçları tarihi 24 Temmuz olarak belirlenmişti. Öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren son dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman? İşte, detaylar…

Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

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Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

LGS TERCİHLERİ SONA ERDİ!

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapıldı. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam etti.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINI

Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yaptı.

Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

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