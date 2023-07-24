Son Dakika LGS tercih sonuçları açıklandı mı 2023? MEB e-okul yerleştirme sonucu sorgulama ile LGS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak, ne zaman?

LGS tercih sonuçları son dakika açıklandı duyurusunu bekliyor. 23 Haziran tarihinde açıklanan sınav sonuçları ardından 3-19 Temmuz tarihleri arasında lise tercihleri alındı. Şimdi sırada sonuçlar var. Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden duyurular takip edilirken öğrenciler e-okul öğrenci girişi ekranından da 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Yerleştirme sonucu sonrası gündemde lise kayıtları olacak. İşte, MEB ile LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…