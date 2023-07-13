LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

19 Temmuz tarihinde sona erecek olan LGS tercih maratonu için sona yaklaşılırken hem adaylar hem de velileri LGS tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Puanlarına uygun okullar için listelerini tamamlayan adaylar e-okul aracılığı ile işlemlerini tamamlayacak. Şimdilerde ise "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.