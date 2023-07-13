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Haberler Fotohaber LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:21 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:21

LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

19 Temmuz tarihinde sona erecek olan LGS tercih maratonu için sona yaklaşılırken hem adaylar hem de velileri LGS tercih sonuçları için geri sayıma geçti. Puanlarına uygun okullar için listelerini tamamlayan adaylar e-okul aracılığı ile işlemlerini tamamlayacak. Şimdilerde ise "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. Öğrenciler, "merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta yerleştirilecek. Peki, LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için milyonlarca adayın geri sayımı resmen başladı. 23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından bilindiği üzere adaylar tercih maratonuna geçmişti. Özellikle de tercihlerini tamamlayan öğrenciler "LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı ve tüm merak edilenler.

LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde açıklanacak.

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LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINI

LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

LGS lise tercih sonuçları için nefesler tutuldu! e-Okul ile MEB 2023 LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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