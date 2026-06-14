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Haberler Fotohaber LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:10 Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 09:11

LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?

13 Haziran Cumartesi günü yapılan 2026 LGS sınavının ardından tercih heyecanı başladı. Liseye geçiş sürecinde kritik öneme sahip tercih dönemine ilişkin tarihler öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre tercih işlemleri, yerleştirme süreci ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu.

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LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında uygulanan 2026 LGS sınavının tamamlanmasının ardından tercih sürecine yönelik bekleyiş hız kazandı. Öğrencilerin puan ve yüzdelik dilimlerine göre yapacağı lise tercihleri için MEB tarafından yayımlanan takvim dikkatle inceleniyor. İşte 2026 yılı LGS tercih tarihlerine ilişkin ayrıntılar...

LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz'da başlayacak. Adaylar tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Öğrenciler bu süreçte hem merkezi yerleştirme hem de yerel yerleştirme kapsamında seçim yapabilecek.

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LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?

SONUÇLAR NE ZAMAN DUYURULACAK?

Tercih döneminin sona ermesinin ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin puanları, tercih sıralamaları ve kontenjan durumlarını değerlendirerek yerleştirme işlemlerini tamamlayacak. 2026 LGS yerleştirme sonuçları ile boş kontenjan bilgileri 5 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?

1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ HANGİ TARİHLERDE?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından nakil başvuru süreci başlayacak. Öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercihlerini 5 Ağustos ile 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Nakil işlemleri iki ayrı dönem halinde uygulanacak ve boş kontenjanlara göre yeni yerleştirmeler gerçekleştirilecek.

LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?

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