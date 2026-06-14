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LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.06.2026 09:10
Güncelleme Tarihi: 14.06.2026 09:11
LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?
13 Haziran Cumartesi günü yapılan 2026 LGS sınavının ardından tercih heyecanı başladı. Liseye geçiş sürecinde kritik öneme sahip tercih dönemine ilişkin tarihler öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvime göre tercih işlemleri, yerleştirme süreci ve sonuç açıklama tarihleri belli oldu.