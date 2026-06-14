LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: LGS tercihleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek, nereden ve nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz'da başlayacak. Adaylar tercihlerini 24 Temmuz 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek. Öğrenciler bu süreçte hem merkezi yerleştirme hem de yerel yerleştirme kapsamında seçim yapabilecek.