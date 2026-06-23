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Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:34 Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:38

LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi maratonunun ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Lise adayları ve veliler, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte başlayacak olan yerleştirme sürecini yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS lise taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayınlandı mı, tercihler ne zaman? İşte, LGS tercih tarihleri.

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LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

Haziran ayında tamamlanan merkezi sınavın ardından milyonlarca öğrenci için en kritik viraja girildi. MEB'in yayınladığı resmi takvime göre, bu yıl lise tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden online olarak yönetilecek. Adaylar, aldıkları merkezi sınav puanları ve başarı sıralamalarına göre geleceklerini şekillendirecek okul listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. LGS taban puanları kapsamında yapılacak tercih listeleri için şimdiden araştırmalar başladı.

LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

2026 MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı resmi 2026 LGS takvimine göre tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Adayların yerleştirmeye esas puanlarını öğreneceği 2026 LGS sonuçları, MEB takvimi uyarınca 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde erişime açılacak. 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile liselerin kontenjan tabloları da kamuoyuyla bu tarihte paylaşılacak.

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LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

En çok merak edilen konulardan biri olan 2026 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. LGS taban puanları, öğrencilerin bu yıl yapacağı tercihlerin ve yerleştirme sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yani süreç tamamlandığında kendiliğinden oluşur. Bu nedenle 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan tercih işlemlerinde, MEB tarafından yayınlanacak olan 2025 yılına ait geçmiş taban puanlar ve yüzdelik dilimler ana rehber olarak kullanılacak.

İşte, geçtiğimiz yıldan bazı veriler:

LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

İSTANBUL LİSE TABAN PUANLARI

  • Beyoğlu / Galatasaray Lisesi / Fransızca - 500
  • Beşiktaş / Kabataş Erkek Lisesi / Almanca - 500
  • Kadıköy / İstanbul Atatürk Fen Lisesi / Almanca - 493,9643
  • Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi / Almanca - 491,796
  • Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Fatih / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Arapça - 428,2734
  • Başakşehir / Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi / İngilizce - 426, 8799
  • Arnavutköy / İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Almanca - 424,5483

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI

  • Çankaya / Ankara Fen Lisesi / İngilizce - 494,5096
  • Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi / İngilizce - 489,0189
  • Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi / İngilizce - 481,7319
  • Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / İngilizce - 480,2425

İZMİR LGS TABAN PUANLARI

  • Bornova / İzmir Fen Lisesi / İngilizce - 493,9643
  • Konak / Atatürk Lisesi / İngilizce - 484,6862
  • Bornova / Bornova Anadolu Lisesi / Almanca - 484,1567
  • Konak / İzmir Kız Lisesi / İngilizce - 468,1166
  • Karşıyaka / Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi / İngilizce - 438,2429
  • Karabağlar / İzmir Anadolu Lisesi / Almanca - 435,1297

LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
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LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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