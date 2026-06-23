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LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:34
Güncelleme Tarihi: 23.06.2026 09:38
LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi maratonunun ardından gözler tercih takvimine çevrildi. Lise adayları ve veliler, sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte başlayacak olan yerleştirme sürecini yakından takip ediyor. Peki, 2026 LGS lise taban puanları, boş kontenjanlar ve yüzdelik dilimler yayınlandı mı, tercihler ne zaman? İşte, LGS tercih tarihleri.