LGS tercih tarihleri 2026: MEB ile LGS taban puanları, lise yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

2026 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER BELLİ OLDU MU?

En çok merak edilen konulardan biri olan 2026 lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. LGS taban puanları, öğrencilerin bu yıl yapacağı tercihlerin ve yerleştirme sonuçlarının netleşmesiyle birlikte yani süreç tamamlandığında kendiliğinden oluşur. Bu nedenle 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan tercih işlemlerinde, MEB tarafından yayınlanacak olan 2025 yılına ait geçmiş taban puanlar ve yüzdelik dilimler ana rehber olarak kullanılacak.

İşte, geçtiğimiz yıldan bazı veriler: