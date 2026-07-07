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Haberler Fotohaber LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 10:35

LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif dijital platformu, 2026 LGS tercih döneminde öğrencilerin ve velilerin en büyük rehberi oluyor. Eğitim kurumlarına ait tüm verileri tek bir çatı altında birleştiren sistem sayesinde adaylar, gitmek istedikleri okulların yüzdelik dilimlerini inceleyerek simülasyon üzerinden taslak tercih listesi oluşturabilecek.

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LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki heyecanlı bekleyiş sürerken, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan yeni bilgilendirme sistemi okul seçim süreçlerindeki bilgi dağınıklığını tamamen ortadan kaldırıyor. Adayların sınav sonuçlarına göre en doğru kurumu bulmasını hedefleyen web portalı, merkezi sınav puanıyla ya da yerel yerleştirme yöntemiyle kayıt alacak tüm okulların kapılarını dijital dünyada sonuna kadar açıyor. Rota Maarif nedir sorusuyla lise tercihi nasıl yapılır sorusuna yanıt bulunacak.

LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

2026 LGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın güncel takvimine göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2026 LGS tercih kılavuzu da yayımlanacak.

Tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

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LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

MEB'İN YENİ DİJİTAL ASİSTANI ROTA MAARİF NEDİR?

"Rota Maarif", Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelindeki tüm eğitim kurumlarına ait bilgileri tek bir çatı altında sunmak amacıyla geliştirilen ulusal bir dijital bilgilendirme platformudur. Sınav ve yerleştirme dönemlerinde yaşanan bilgi kirliliğini engellemek için kurulan bu entegre portal, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet vermektedir. Temel amacı öğrenci, veli ve öğretmenlerin okullarla ilgili en şeffaf, güncel ve resmi verilere doğrudan ulaşmasını sağlamaktır.

LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

ADIM ADIM ROTA MAARİF İLE LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sistem, resmi tercih ekranları açılmadan önce adaylara rehberlik edecek gelişmiş simülasyon araçları barındırıyor. Kullanıcılar ilk olarak il, ilçe, okul türü, okul kademesi ve alan gibi kriterlere göre filtreleme yaparak kendilerine uygun liseleri belirliyor. Ardından sınavlı ya da sınavsız okulların verilerini yan yana getirerek karşılaştırma imkânı buluyor. En büyük kolaylıklardan biri olan "taslak tercih listesi oluşturma" özelliği sayesinde adaylar, resmi sisteme girmeden önce kendi listelerini hazırlayıp kaydederek hata payını sıfıra indirebiliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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