LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?

ADIM ADIM ROTA MAARİF İLE LİSE TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sistem, resmi tercih ekranları açılmadan önce adaylara rehberlik edecek gelişmiş simülasyon araçları barındırıyor. Kullanıcılar ilk olarak il, ilçe, okul türü, okul kademesi ve alan gibi kriterlere göre filtreleme yaparak kendilerine uygun liseleri belirliyor. Ardından sınavlı ya da sınavsız okulların verilerini yan yana getirerek karşılaştırma imkânı buluyor. En büyük kolaylıklardan biri olan "taslak tercih listesi oluşturma" özelliği sayesinde adaylar, resmi sisteme girmeden önce kendi listelerini hazırlayıp kaydederek hata payını sıfıra indirebiliyor.