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LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 10:35
LGS TERCİH TAKVİMİ 2026: MEB Rota Maarif nedir, lise tercihi nasıl ve nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen Rota Maarif dijital platformu, 2026 LGS tercih döneminde öğrencilerin ve velilerin en büyük rehberi oluyor. Eğitim kurumlarına ait tüm verileri tek bir çatı altında birleştiren sistem sayesinde adaylar, gitmek istedikleri okulların yüzdelik dilimlerini inceleyerek simülasyon üzerinden taslak tercih listesi oluşturabilecek.