Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:39

LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih robotu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Binlerce 8. sınıf öğrencisi lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kapsamında lise tercihi yapacak. LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzu doğrultusunda süreç 3 Temmuz bugün başlıyor. Merkezi sınav puanlarını öğrenen adaylar, eğitim almak istedikleri okula yerleşebilmek için lise tercihleri nasıl yapılır 2023 sorusuna yanıt arıyor. İşte, e-okul ile 2023 LGS tercih yapma ekranı…

LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih yapma ekranı son dakika erişime açılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Haziran'da gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sistemi merkezi sınav sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. MEB tarafından yayımlanan LGS kılavuzu ile LGS tercihleri için tarihler de netlik kazandı. Maraton 3 Temmuz bugün başlayacak. Başvuru işlemleri başarı puanlarına göre yapılacak olup LGS tercih robotu ile lise taban puanları il il gündemdeki yerini aldı. Peki, Lise tercihleri nasıl yapılır 2023, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece dair bilinmesi gereken tüm detaylar haberimizde...

LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU 2023 İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2022'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LİSE TABAN PUANLARI 2023

İstedikleri okullara başvuruda bulunmak isteyen 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları için MEB listesine başvuruyor.

2022 yılına ait liselerin taban ve tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA