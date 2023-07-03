LGS TERCİH YAPMA EKRANI 2023 E OKUL: MEB LGS tercih robotu ve kılavuzu ile lise tercihleri nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih robotu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Binlerce 8. sınıf öğrencisi lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kapsamında lise tercihi yapacak. LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS tercih kılavuzu doğrultusunda süreç 3 Temmuz bugün başlıyor. Merkezi sınav puanlarını öğrenen adaylar, eğitim almak istedikleri okula yerleşebilmek için lise tercihleri nasıl yapılır 2023 sorusuna yanıt arıyor. İşte, e-okul ile 2023 LGS tercih yapma ekranı…