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Haberler Fotohaber LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?
Giriş Tarihi: 02.07.2023 21:02 Güncelleme Tarihi: 02.07.2023 21:03

LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?

LGS tercih ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. MEB tarafından lise tercih kılavuzu 2023 yayımlandı ve konu hakkında bütün bilgiler paylaşılmış durumda. Depremzedeler için ek kontenjanlar açılırken ebeveynler ve öğrenciler LGS tercih nasıl yapılır sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. İl il lise taban puanları ve kontenjanları doğrultusunda öğrenciler tercihlerini gerçekleştirebilecek. Merkezi puan, yerel yerleştirme ve pansiyon toplamında 20 tercih hakkı öğrencilere tanınacak. Peki, LGS tercih ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte LGS tercih kılavuzu 2023

LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?

LGS tercih tarihleri 2023 gündemdeki yerini almış durumda. Sınav sonuçları 23 Haziran'da açıklandı ve öğrenciler LGS tercihleri 2023 için bekleyişe geçti. MEB LGS tercih kılavuzunu yayınladı ve öğrenciler lise tercihleri için gerekli bilgilere ulaştı. Tercihler, E okul VBS ve ortaokul müdürlüklerinde yapılabilecek. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2023? İşte detaylar

LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?

LGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih ve yerleştirme kılavuzu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 26 Haziran 2023 tarihinde yayımlandı.

Adaylar kılavuz aracılığıyla tercih ve yerleştirme takvimine, yerleştirme tercih formuna, okulların kontenjanlarına ve sürece ilişkin bilgileri öğrenebilecek.

LGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?

2023 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) açıklamasına göre 2023 LGS tercih başvuruları, 3 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Lise tercih süreci 19 Temmuz 2023 tarihinde sona erecek.

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3'ü seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 olmak üzere toplamda 20 tercihte bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları; "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları; "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını tarif edecek.

LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

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