LGS tercihleri ne zaman 2023? LGS kılavuzu 2023 ile lise tercihi nasıl yapılır, kaç hak var?

LGS tercih ne zaman 2023 sorusu yanıt arıyor. MEB tarafından lise tercih kılavuzu 2023 yayımlandı ve konu hakkında bütün bilgiler paylaşılmış durumda. Depremzedeler için ek kontenjanlar açılırken ebeveynler ve öğrenciler LGS tercih nasıl yapılır sorusunu arama motorlarına yöneltiyor. İl il lise taban puanları ve kontenjanları doğrultusunda öğrenciler tercihlerini gerçekleştirebilecek. Merkezi puan, yerel yerleştirme ve pansiyon toplamında 20 tercih hakkı öğrencilere tanınacak. Peki, LGS tercih ne zaman başlıyor, ayın kaçında? İşte LGS tercih kılavuzu 2023