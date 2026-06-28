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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!
Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:11
LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava giren öğrenciler için sonuç ve tercih süreci yaklaşırken, tercih takvimi de netleşti. Sınavla öğrenci alan liseler için yapılacak seçimlerde öğrenciler, puanları ve yüzdelik dilimlerine göre okul listelerini oluşturacak. LGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde yer aldı. İşte, 2026 LGS tercih tarihleri, sınav sonuç ve yerleştirme sürecine dair merak edilenler.