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Giriş Tarihi: 28.06.2026 09:11

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında sınava giren öğrenciler için sonuç ve tercih süreci yaklaşırken, tercih takvimi de netleşti. Sınavla öğrenci alan liseler için yapılacak seçimlerde öğrenciler, puanları ve yüzdelik dilimlerine göre okul listelerini oluşturacak. LGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvimde yer aldı. İşte, 2026 LGS tercih tarihleri, sınav sonuç ve yerleştirme sürecine dair merak edilenler.

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, tercih ekranı üzerinden okul seçimlerini yapacak. LGS tercihleri ne zaman sorusuyla birlikte adaylar için tercih süresi ve yerleştirme sonuç tarihi öne çıkıyor. MEB takviminde kesin tarihler açıklandı.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 LGS tercih işlemleri, 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 24 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, tercihlerini bu tarihler arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

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LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!

LGS sonuçları ise tercih sürecinden önce, 10 Temmuz 2026 Cuma günü MEB tarafından "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları ile Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da aynı gün yayımlanacak.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için nakil süreci de bu tarihten sonra başlayacak.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!

LGS NAKİL SÜRECİ

Yerleştirmeye esas 1'inci ve 2'nci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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