LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 2026 MEB tercih takvimi açıklandı!

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü ilan edilecek. Yerleşemeyen veya okul değişikliği yapmak isteyen öğrenciler için nakil süreci de bu tarihten sonra başlayacak.