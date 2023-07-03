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Haberler Fotohaber LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? MEB kılavuzu ile 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:45 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:45

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? MEB kılavuzu ile 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sonuçları ardından lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları öğrenciler ile paylaşılmıştı. Şimdi ise sırada tercihler var. İşlemler LGS tercih kılavuzu adımlarına göre gerçekleşecek. Bu noktada gözler Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Geri sayım devam ederken öğrenci ve velileri "2023 LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden gerçekleşecek işlemler için heyecan dorukta. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? MEB kılavuzu ile 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih kılavuzu 2023 son dakika MEB tarafından yayınlanmıştı. İl il lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları da öğrencilerin erişimine açılmıştı. Belirlenen tarihin gelmesiyle beraber LGS tercih robotu araştırmaları hız kazandı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav puanlarına göre işlemler gerçekleştirilecek. 8. Sınıf öğrencilerini lise sıralarına taşıyacak süreçte son adıma geçiliyor. Sayılı saatler kala "e-Okul ile LGS tercihleri nasıl yapılır?" sorusu arama geçmişlerinde yerini aldı. Listelerini hazırlayanlar başvuru ekranını bekliyor. Peki, LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte cevaplar...

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? MEB kılavuzu ile 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

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LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Adaylar, "merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar", "yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar" ve "pansiyonlu okullar" olmak üzere üç grupta tercih yapacak.

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecek. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? MEB kılavuzu ile 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİH ROBOTU ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

LGS yerleştirme sürecinde tercih listelerinin elektronik ortamda yapabilmesi için hazırlanan iki ayrı tercih robotu, birinci ve ikinci yerleştirmeye esas nakil sonuçlarına göre güncellenerek süreç bitene kadar erişime açık olacak.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2022'ye ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? MEB kılavuzu ile 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır?

LİSE TABAN PUANLARI 2023

İstedikleri okullara başvuruda bulunmak isteyen 8. Sınıf öğrencileri lise taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları için MEB listesine başvuruyor.

2022 yılına ait liselerin taban ve tavan puanları ve yüzdelik dilimleri listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

LGS LİSE TABAN VE TAVAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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