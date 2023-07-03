LGS tercihleri ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? MEB kılavuzu ile 2023 LGS tercihleri nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sonuçları ardından lise taban puanları, kontenjanları, yüzdelik dilimleri ve başarı sıralamaları öğrenciler ile paylaşılmıştı. Şimdi ise sırada tercihler var. İşlemler LGS tercih kılavuzu adımlarına göre gerçekleşecek. Bu noktada gözler Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Geri sayım devam ederken öğrenci ve velileri "2023 LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına yanıt arıyor. e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden gerçekleşecek işlemler için heyecan dorukta. Peki, LGS tercihleri nasıl yapılır? İşte tüm detaylar.