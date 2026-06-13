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Giriş Tarihi: 13.06.2026 13:36

LGS'de 400 puan almak için kaç net gerekir? MEB 2026 LGS net-puan hesaplama sistemi açıklandı!

Bugün tamamlanan LGS merkezi sınavının ardından öğrencileri ve velileri puan hesaplama heyecanı sardı. Adaylar; hayalindeki nitelikli Anadolu, Fen, İmam Hatip veya Meslek liselerine yerleşebilmek için puan hesaplama işlemleri ile ilgili araştırmalara başladı. Böylece "LGS'de 400 puan almak için kaç net gerekir?" sorusu öne çıktı. İşte LGS 400 puan detayları…

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LGS’de 400 puan almak için kaç net gerekir? MEB 2026 LGS net-puan hesaplama sistemi açıklandı!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki büyük sınav maratonu bugün itibarıyla resmen noktalandı. Sözel ve sayısal oturumlardan çıkan 8. sınıf öğrencileri, MEB kılavuzu doğrultusunda puanlar için gereken net sayılarını hesaplamaya başladı. Bu durumda LGS 400 puan hesaplaması ön plana çıktı.

LGS’de 400 puan almak için kaç net gerekir? MEB 2026 LGS net-puan hesaplama sistemi açıklandı!

LGS'DE 400 ALMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİR?

LGS sınavından 400 puan için ortalama 65-70 net yapmak gerekiyor.

Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinin katsayısı daha yüksek olduğu için bu derslerdeki netleri yüksek tutmak puanı artıracaktır.

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LGS’de 400 puan almak için kaç net gerekir? MEB 2026 LGS net-puan hesaplama sistemi açıklandı!

ÖRNEK BİR DAĞILIM:

Türkçe: 15-17 net

Matematik: 12-15 net

Fen Bilimleri: 13-15 net

İnkılap Tarihi: 7-8 net

Din Kültürü: 7-8 net

İngilizce: 7-8 net

LGS’de 400 puan almak için kaç net gerekir? MEB 2026 LGS net-puan hesaplama sistemi açıklandı!

LGS'DE KAÇ NET KAÇ PUAN EDER?

LGS'de net sayısı tek başına puanı belirlemez; standart sapma ve ağırlıklı standart puan hesaplaması nedeniyle aynı net, farklı yıllarda farklı puanlara karşılık gelebilir. Bu nedenle öğrenciler için en önemli gösterge genellikle yüzdelik dilimdir. Puanlamalar sınavın zorluğuna ve adayların ortalamalarına göre değişecek olsa da tahmini net-puan aralıkları şu şekilde olacaktır:

50 net: yaklaşık 320-370 puan

60 net: yaklaşık 370-410 puan

70 net: yaklaşık 410-450 puan

80 net: yaklaşık 455-485 puan

85+ net: 480 puan ve üzeri

90 net: 500 tam puan

LGS’de 400 puan almak için kaç net gerekir? MEB 2026 LGS net-puan hesaplama sistemi açıklandı!

NOT: LGS'de hedef belirlerken yalnızca puana değil, yüzdelik dilime de odaklanmak gerekiyor. Çünkü aynı net sayısı, sınavın zorluk seviyesine bağlı olarak farklı yıllarda farklı puanlar oluşturabilir.

LGS’de 400 puan almak için kaç net gerekir? MEB 2026 LGS net-puan hesaplama sistemi açıklandı!

LGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Konuyla ilgili detaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 LGS kılavuzunda "SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ" başlığı altında paylaşıldı. Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır:

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
#LGS

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