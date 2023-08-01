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Haberler Fotohaber Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?
Giriş Tarihi: 01.08.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 09:44

Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih işlemleri gerçekleşmişti. Lise 1. nakil tercih sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklandı ve tüm gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Yerleştikleri liselere kayıt olmak isteyen öğrenciler ile velileri, ''MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte Lise kayıtları için gerekli evrak listesi ve tarihler.

Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

2023-2024 LGS lise nakil sonuçları, geçtiğimiz gün açıklandı ve akabinde tüm gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Yerleştikleri liselere kayıt olmak isteyen binlerce öğrenci, ''Lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusunu yöneltiyor. Bu kapsamda öğrenciler ve velileri, lise kayıtları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, Lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlıyor? MEB ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri belli oldu mu, hangi evraklar gerekiyor? İşte yanıtı!

Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

2023 LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklandı.

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Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

2023 LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 7 Ağustos 2023'de tamamlanmış olacak.

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Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

LGS'DE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek.

Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak.

Yerleştirme süreci 18 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanacak.

Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN 2023-2024?

Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi lise kayıtlarının yerleştirme sonuçlarına göre sistem tarafından otomatik yapılması bekleniyor.

Ortaöğretime Geçiş, Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'na göre; Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin okullara kayıtları "açık liseler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç" sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

Buna göre, lise kayıtları otomatik olarak yapılacak olup ğrencilerin lise kayıtları için evrak listelerini hazırlaması yeterli olacaktır. Konuya ilişkin MEB tarafından yeni bir açıklama geldiği takdirde haberimiz güncellenecektir.

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