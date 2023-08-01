Lise kayıt tarihleri 2023-2024: Lise kayıtları ne zaman başlıyor, kayıt için gerekli evraklar nelerdir?

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih işlemleri gerçekleşmişti. Lise 1. nakil tercih sonuçları, 31 Ağustos'ta açıklandı ve tüm gözler lise kayıt tarihlerine çevrildi. Yerleştikleri liselere kayıt olmak isteyen öğrenciler ile velileri, ''MEB takvimi ile lise kayıtları ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Lise kayıtları ne zaman başlıyor? MEB ile 2023-2024 Lise kayıt tarihleri açıklandı mı? İşte Lise kayıtları için gerekli evrak listesi ve tarihler.