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Haberler Fotohaber Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 14:16 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 14:23

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 100 bin TL'lik Magnum kart ve Magnum Porsche çekiliş kampanyası için başvuru işlemleri, 01 Nisan-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 7 dönem için ayrı ayrı alınıyor. Araç sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi, verilen süre zarfında Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifreler ile kampanyaya katılım sağlıyor. Şimdi sırada 3. dönemin sonuç aşaması var. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek olup gözler Magnum Porsche başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Magnum çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Çubuklardan çıkan şifre ile kampanyaya katılım sağlayan binlerce kişi, noter huzurunda gerçekleşecek çekilişi bekliyor. Yapılacak çekiliş sonrası 2 Porsche Taycan model lüks otomobil ve 100 bin TL bakiyeli Magnum kartlar sahibini bulacak. Bu noktada asil ve yedek aday isim listesine ulaşmak isteyenler, ''Magnum çekilişi ne zaman yapılacak, saat kaçta?'' sorularına yanıt arıyor. Kampanya kapsamında Magnum mini tüketicileri bir, Double tüketicileri ise iki kez çekiliş hakkı kazanıyor. Peki, Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar…

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

2023 MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Magnum çekilişi 6 dönem olmak üzere ayrı ayrı gerçekleştirilecek. İlk iki çekiliş 10 Mayıs ve 13 Haziran tarihlerinde yapıldı.

3. Dönem Magnum Çekiliş Sonuçları, 12 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 11.00'de noter huzurunda gerçekleşecek olan çekiliş ile netlik kazanacak.

3. dönemin kazanan talihlileri 16 Temmuz 2023 tarihinde Hürriyet Gazetesi Pazar Eki'nde duyurulacak. Ayrıca asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacak.

Postada meydana gelecek aksaklıklardan Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. sorumlu olmayacak.

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Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Diğer çekiliş tarihleri ise şöyle:

4. dönem: 09 Ağustos 2023 (saat 11.00)

5. dönem: 12 Eylül 2023 (saat 11.00)

6. dönem: 10 Ekim 2023 (saat 11.00)

7. Dönem: 10 Ekim 2023 (saat 11.30)

Porsche Taycan kazananların belirleneceği 7. çekiliş, 10 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. ("U2") Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

7. dönem çekilişinde 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil (tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 3.591.046,68 TL) ikramiyesi kazanacaktır.

Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

MAGNUM CARD NEDİR?

Çekilişte her aylık dönem için 4 kişi her biri 100.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacaktır.

Magnum Card Param Hediye Kartı; Türkiye genelindeki mağazalarda geçerlidir. Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, telekomünikasyon cihazları ve telefon alımları, TL/dakika yüklemeleri, tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içecek alışverişleri, şans oyunları ve kuyumcu alışverişleri ile döviz alım satımı yapan mağazalarda geçerli değildir.

Talihlilerin söz konusu kartlara yüklenen bakiyelerini nakde çeviremeyeceklerdir. ATM'lerden nakit olarak çekemeyeceklerdir ve bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir.

Yüklenen bakiyelerin 15.03.2024 tarihine kadar kullanılması gerekmektedir. Toplamda 6 aylık dönemde 2.400.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı verilecektir. Kampanya sonunda tüm katılımlar üzerinden yapılacak

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