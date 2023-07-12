Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!

Magnum çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 100 bin TL'lik Magnum kart ve Magnum Porsche çekiliş kampanyası için başvuru işlemleri, 01 Nisan-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 7 dönem için ayrı ayrı alınıyor. Araç sahibi olmanın hayalini kuran binlerce kişi, verilen süre zarfında Magnum dondurma çubuklarından çıkan şifreler ile kampanyaya katılım sağlıyor. Şimdi sırada 3. dönemin sonuç aşaması var. Çekiliş noter huzurunda gerçekleştirilecek olup gözler Magnum Porsche başvuru sonuçları için gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, Magnum çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Magnum Porsche çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…