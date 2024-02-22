Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
13:57
SON DAKİKA MALATYA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Son dakika Malatya deprem ile salandı. Az önce AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurulan sallantının ardından bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki; 22 Şubat 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…