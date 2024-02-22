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Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 13:57

SON DAKİKA MALATYA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre az önce Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son dakika Malatya deprem ile salandı. Az önce AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile duyurulan sallantının ardından bölge sakinleri depremin şiddeti, merkezi, büyüklük ve derinlik bilgilerini merak ediyor. Bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki; 22 Şubat 2024 az önce Malatya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte, tüm detaylar…

SON DAKİKA MALATYA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Malatya deprem haberi az önce duyuruldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 22 Şubat listesinde araştırılan son sarsıntıya dair merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgileri kontrol ediliyor. Doğanşehir merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı sonrası 'Az önce Malatya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?' soruları gündeme geldi. İşte, sarsıntıya dair merak edilenler...

SON DAKİKA MALATYA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: MALATYA DEPREM HABERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Malatya Doğanşehir ilçesinde deprem meydana geldi.

Saat 113:16'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçülürken derinliği ise 12 km olarak açıklandı.

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SON DAKİKA MALATYA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA MALATYA DEPREM

Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-22
Saat:13:16:16 TSİ
Enlem:38.04972 N
Boylam:37.68917 E
Derinlik:12 km

SON DAKİKA MALATYA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar bu kaynaklar sayesinde bölgesinde meydana gelen sarsıntıların nedeni, merkezi, derinliği, şiddeti gibi bilgilere erişebiliyor.

SON DAKİKA MALATYA DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi’ne göre az önce Malatya’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile ülkemizde yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek ediliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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