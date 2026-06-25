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Haberler Fotohaber MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:42 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 16:51

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!

Türkiye deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler araştırılıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapıyor. Peki, Malatya'da az önce deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!

Son dakika Malatya deprem haberi! Malatya'da meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte en güncel veriler ve resmi açıklamalar...

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!

SON DAKİKA: MALATYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 25 Haziran 2026 tarihinde saat 16:22:37'de, Malatya Battalgazi'de 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.13 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı hissedildi.

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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!

MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık takip sistemleri kritik öneme sahip. Vatandaşlar, "Son depremler" araması yaparak kurumların resmi web siteleri veya mobil uygulamaları üzerinden en doğru verilere ulaşabilirler.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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