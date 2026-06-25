MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya’da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!

Son dakika Malatya deprem haberi! Malatya'da meydana gelen sarsıntı sonrası vatandaşlar panik yaşadı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini anlık olarak güncelliyor. Deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte en güncel veriler ve resmi açıklamalar...