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MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!
Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:42
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 16:51
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD verileri!
Türkiye deprem haberiyle sarsıldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son veriler araştırılıyor. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar sorgulama yapıyor. Peki, Malatya'da az önce deprem nerede oldu? Depremin şiddeti ve merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi...