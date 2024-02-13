Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 15:17

Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?

Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak tarihi yapım, sinemaseverler tarafından yakın mercek altına alındı. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar oturuyor. Peki; Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi, ne anlatıyor? İşte, detaylar...

Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?

Malazgirt 1071 filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri gündemde. Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını anlatan Malazgirt hikayesine odaklanan tarihi film için ekran başında yerler alındı. Peki; Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?

MALAZGİRT 1071 KONUSU

Malazgirt 1071, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı'nın hikayesini konu ediyor. Sultan Alparslan'ın en büyük hayali, müsluman toplulukları Selçuklu bayrağı altında bir araya getirmektir. Bunun için de amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu'ya seferleri devam ettirir. Bu sırada Bizans'da yaşanan iç karışıklıklar da Türklerin Anadolu'da yol almasını hızlandırır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?

Romen Diyojen bunu durdurmak ister ve bu amaçla bir darbe girişiminde bulunur. Yönetimi ele geçirmeye çalışan Romen Diyojen'in planları düşündüğü gibi gitmez ve idam mahkumu haline gelir. Kraliçe Ludika'nın ani bir operasyonu ile tahta geçen Diyojen, Türkleri Anadolu'dan atmayı planlar. Malazgirt ovasında iki ordunun karşı karşıya gelmesinin ardından Türklerin bu topraklarda bin yıllık serüveni başlar.

Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?

MALAZGİRT 1071 OYUNCULARI

  • Cengiz Coşkun
  • Vildan Atasever
  • Haluk Piyes
  • Caner Kurtaran
  • Hasan Küçükçetin
  • İnan Ulaş Torun
  • Edip Zeydan
  • Mehmet Çelik
Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?

MALAZGİRT 1071: BİZANS'IN KIYAMETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT ile 2056 Sinema şirketinin ortak yapımcılığında, Konya'da ve İstanbul'da yedi hafta süren çekimlerde, pek çok tarihi mekanın kullanılmasına özen gösterildi.

Özellikle Konya'da Selçuklu döneminden kalma hanlar, bedestenler ve külliyelerin yanı sıra, Sille'deki 1700 yıllık Aya Elenia Kilisesi de filmin çekim mekanlarının arasında yer aldı.

SON DAKİKA