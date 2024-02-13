Malazgirt 1071: Bizans’ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?

Romen Diyojen bunu durdurmak ister ve bu amaçla bir darbe girişiminde bulunur. Yönetimi ele geçirmeye çalışan Romen Diyojen'in planları düşündüğü gibi gitmez ve idam mahkumu haline gelir. Kraliçe Ludika'nın ani bir operasyonu ile tahta geçen Diyojen, Türkleri Anadolu'dan atmayı planlar. Malazgirt ovasında iki ordunun karşı karşıya gelmesinin ardından Türklerin bu topraklarda bin yıllık serüveni başlar.