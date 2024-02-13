Giriş Tarihi: 13.02.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
15:17
Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti oyuncuları ve konusu | Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi?
Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti oyuncuları ve konusu ile dikkat çekiyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak tarihi yapım, sinemaseverler tarafından yakın mercek altına alındı. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar oturuyor. Peki; Malazgirt 1071 filmi nerede çekildi, ne anlatıyor? İşte, detaylar...